Boca quiere confirmar su recuperación en Paraná ante Patronato por la Liga Profesional

Boca Juniors, que mostró signos de recuperación en su partido del domingo pasado, que saldó con triunfo sobre Estudiantes de La Plata, intentará ratificar su mejoría mañana como visitante de Patronato, candidato al descenso, en uno de los cinco partidos que darán continuidad a la fecha 11 de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 18 en el estadio Presbítero José Grella, en Paraná, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal TNT Sports.

El equipo "Xeneize" cumple una campaña irregular en el torneo doméstico, con cinco victorias, la más reciente sobre Estudiantes (3-1) y cinco derrotas, es decir que obtuvo la mitad de los puntos en juego, en parte ocupado por la Copa Libertadores que terminó con la eliminación en octavos de final y luego el final del ciclo de Sebastián Battaglia como DT.

En el inicio del interinato de Hugo Ibarra, quien permanecerá al menos hasta diciembre, Boca mostró lo mejor ante el "Pincha", con buen juego, presión alta sobre la defensa rival y varias actuaciones para destacar que generaron ilusión.

Boca, que el miércoles 10 de agosto jugará ante Agropecuario, de la Primera Nacional, por los octavos de final de la Copa Argentina en la que defiende el título, intentará ratificar esa mejoría ante un rival como Patronato, que cumple una campaña aceptable pero marcha último en la tabla de promedios del descenso.

El equipo entrerriano, con 14 puntos, viene de sufrir una derrota ante Barracas Central (2-1) que alcanzó ribetes de escándalo porque fue claramente perjudicado por el arbitraje de Jorge Baliño y eso derivó en una gresca al final del partido entre sus jugadores y efectivos policiales.

En ese contexto, parte del plantel entrerriano pasó la noche detenido en una comisaría de Floresta (el partido se jugó en la cancha de All Boys) y el ánimo no es el mejor, habida cuenta de que le será muy difícil descontarle la ventaja a los otros equipos que luchan por no perder la categoría.

En Boca, el "Negro" Ibarra repetirá la formación que le ganó a Estudiantes debido a que el goleador Darío "Pipa" Benedetto sigue lesionado en un tobillo y no podrá reaparecer, de manera que el santafecino Luis Vázquez seguirá en el ataque, junto al colombiano Sebastián Villa.

Boca ofrece solidez defensiva con la presencia del nuevo capitán Marcos Rojo, la proyección de los laterales Luis Advíncula y Frank Fabra, y un mediocampo que elevó su nivel, con el juvenil Alan Varela como figura, más el aporte del estratega Guillermo "Pol" Fernández, el paraguayo Oscar Romero y Juan Ramírez.

El equipo "Xeneize" irá en busca de tres puntos necesarios para escalar posiciones aunque no tendrá una tarea sencilla ante Patronato, que demostró estar bien armado bajo la conducción del DT Facundo Sava, quien estará en el banco de suplentes luego de haber pagado una multa por las cuatro fechas de suspensión que le aplicaron por su expulsión en el accidentado partido ante Barracas Central.

El equipo entrerriano asumirá el partido con dos bajas, las de Nicolás Castro, expulsado ante Barracas por una fuerte infracción sobre Iván Tapia, y Leonel Mosevich, quien sufrió un desgarro en el aductor derecho.

En la última práctica que Patronato realizó en el predio La Capillita, el "Colorado" Sava incluyó a Juan Barinaga por Castro, aunque también probó a Tiago Banega, mientras que en la defensa por Mosevich es probable que juegue Facundo Cobos.

El historial entre ambos en la máxima categoría es de siete partidos, con seis triunfos de Boca, un empate y ninguno de Patronato.

- Probables Formaciones -

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Facundo Cobos, Francisco Alvarez y Lucas Kruspzky; Jonas Acevedo, Sebastián Medina, Franco Leys y Tiago Banega o Juan Barinaga; Jonathan Herrera y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha. Presbítero José Grella, de Patronato.

Hora de inicio: 18.

TV: TNT Sports.

Con información de Télam