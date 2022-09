"Hay que ganar, seguir juntos y no perder la ilusión", alentó Gorosito a la gente de Gimnasia

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito alentó a sus dirigidos y a la parcialidad "tripera" luego de la agónica derrota por 1 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, que no le permitió a su equipo sostenerse en la cima de la LPF, al sostener que en el futuro inmediato "hay que ganar, seguir juntos y no perder la ilusión".

"Hay que estar tranquilos pese a esta derrota, porque todavía quedan 21 puntos por delante. Ahora hay que ganarle a Tigre el domingo en La Plata porque falta muchísimo y estamos apenas a dos puntos de Atlético Tucumán", expresó Gorosito en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

"Por supuesto que no haber ganado es lo que más me duele, pero eso no cambia nuestra obligación para con el próximo partido. Hay que ganarlo, seguir juntos y mantener la ilusión", enfatizó.

"Pipo" volvió a manifestarse "muy agradecido con la gente que llegó hasta Santiago del Estero (unos 3.000 hinchas estuvieron en el estadio) porque brinda su apoyo constantemente. Tenemos que seguir juntos hasta el final", insistió.

"En cuanto al partido de hoy, la idea es jugar siempre como lo hicimos en el segundo tiempo. Por eso no merecimos perder, aunque no se si hubiese sido justo que ganáramos. ya que el partido fue parejo, luchado, y con pocas situaciones de gol por ambos lados", sintetizó.

"Por eso ahora necesitamos dar un salto de calidad, optimizar el juego corto y no apresurarnos a la hora de dar el último pase", finalizó el entrenador gimnasista.

Con información de Télam