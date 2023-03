Se juega la última fecha de la fase regular para definir los cruces de cuartos

La Liga Argentina Femenina Banco Nación de vóleibol definirá mañana a los ocho clasificados para los cuartos de final, en los últimos encuentros de la fase regular con los interparejas.

Gimnasia La Plata, actual puntero, le ganó a Estudiantes en el clásico platense por 3 a 1 y ambos equipos están clasificados, al igual que CEF 5 de La Rioja, que superó 3-0 a Tucumán de Gimnasia.

El encuentro entre San Lorenzo y Ferro, que estaba programado para el miércoles pero se suspendió por falta de luz en la zona de Boedo, se jugará este viernes a las 21 en el Roberto Pando. El Ciclón ya está en cuartos pero Ferro viene noveno con 18 puntos y por ahora jugará los playouts. Banco Provincia, que marcha octavo con 19, recibirá en su cancha de City Bell a la Selección Argentina de menores a las 21 y espera una victoria que le asegure un lugar en los playoffs.

A la misma hora se jugará el superclásico entre Boca -último campeón de la Liga Femenina- y River, en el estadio Luis Conde (La Bombonerita), con ambos clasificados, y también el duelo entre los dos equipos de La Matanza que ascendieron esta temporada y quedaron en los puestos de abajo: Universidad de La Matanza frente a Matanza Deportes.

El domingo completarán Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario frente a Villa Dora de Santa Fe a las 19.30.

Al término de esta última fecha, los primeros ocho se clasificarán a los cuartos de final y los seis restantes jugarán la ronda permanencia. La Selección Argentina juvenil no participará de estas instancias.

Las posiciones están así: Gimnasia 38 puntos; CEF La Rioja 34; San Lorenzo 33; Boca 31; Estudiantes 29; River 25; Villa Dora 22; Banco Provincia 19; Ferro 18; Nàutico Avellaneda 13; San José (Entre Ríos) 12; UNLAM 10; Tucumán de Gimnasia 6; Argentina y Matanza Deportes 5.

En el caso de cuartos de final (1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º) se jugarán dos partidos, el primero en la cancha del peor clasificado, el segundo en la del mejor y en caso de que la serie quede igualada, se jugará un Golden Set para definir el pase a semifinales. Las semifinales y la final serán al mejor de tres partidos.

Con respecto a la ronda permanencia, habrá dos triangulares en los se enfrentarán todos contra todos y los dos peores clasificados de cada zona jugarán un partido para definir el único descenso a la Liga Federal.

Con información de Télam