"Ni Mbappé ni Haaland podrán igualar lo hecho por Messi o Cristiano Ronaldo", dijo Lewandowski

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayer Múnich, consideró que ni el francés Kylian Mbappé ni el noruego Erling Haaland podrán igualar lo hecho por Lionel Messi o por Cristiano Ronaldo que "dominaron y entraron en la historia" del futbol internacional.

Lewandowski, elegido como el mejor futbolista del mundo por The Best hace poco más de un mes, ofreció una entrevista a la revista francesa France Football en la que destacó las virtudes de los jóvenes Mbappé (PSG) y Haaland (Borussia Dortmund) pero aclaró que "no los imagino como sucesores de la rivalidad entre Messi (PSG) y Cristiano (Manchester United)".

"Mbappé y Haaland tienen habilidad, eso está claro, pero quién sabe si en los próximos dos o tres años otros jóvenes delanteros no se revelarán a su vez y se colocarán a su altura. No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol internacional como lo han hecho Messi y Cristiano Ronaldo durante los últimos 12 años", comentó Lewandowski.

El goleador polaco de 33 años añadió que "Messi y CR7 ganaron todos los títulos que hay por ganar y han entrado en la historia. Y creo que en los próximos diez años habrá muchos jugadores compitiendo por ser los mejores del mundo".

Con información de Télam