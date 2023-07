Leonardo Morales descartó ofertas y renovó con Gimnasia hasta diciembre del 2025

El defensor Leonardo Morales llegó a un acuerdo con Gimnasia y Esgrima La Plata y extendió su contrato que vencía a fin de año hasta diciembre del 2025, al tiempo que desechó propuestas para dejar al club en este mercado de pases, entre ellas la de Independiente que pretendía quedarse con sus servicios.

Morales, uno de los capitanes del Lobo, llegó a la institución en el 2019 por recomendación del entrenador de aquél momento Darío Ortíz, procedente de Ramón Santamarina de Tandil.

Debutó en primera en Gimnasia en un partido de Copa Argentina en el 2019 ante Defensa y Justicia y en la institución tripera lleva disputados 134 partidos y anotó siete goles.

Llegó con una alternativa para el lateral derecho, y en las últimas temporadas como marcador central se transformó en un referente del equipo.

El nacido en Villa Urquiza manifestó en las últimas horas en Cielosports: "Estoy muy agradecido, le debo mucho a Gimnasia y la gente me demuestra mucho cariño también. Todas esas cosas las pongo en la balanza. Y para irme y pasarla mal en otro lado, me quedó donde me siento cómodo y soy feliz. Ya con la familia nos instalamos bien".

En el mismo sentido, aclaró: "tuve muchas propuestas de distintos clubes gracias a Dios. Eso habla que he hecho bien las cosas pero de no ser algo que no pueda llegar a dejar pasar, voy a seguir en Gimnasia".

Con información de Télam