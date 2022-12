Manchester City vence en amistoso a Girona

Manchester City superó hoy por 2-0 a Girona de España, en encuentro amistoso que le sirvió al equipo de Pep Guardiola para recuperar algunos valores que estuvieron afectados a sus seleccionados durante la Copa del Mundo Qatar 2022.

Así, el mediocampista belga Kevin De Bruyne (autor del primer gol, tras un error del arquero argentino Paulo Gazzanigga) y el también volante interno alemán Ilkay Gundogan sumaron minutos en la escuadra ‘ciudadana’, que se prepara para reanudar oficialmente la competencia.

El segundo tanto del City fue obra del goleador noruego Erling Haaland, cuando apenas se jugaban 19 minutos, según informó ‘Marca’.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Girona, que actúa en la primera división del fútbol español, se desempeñaron el santafesino Gazzaniga (ex Tottenham Hotspur de Inglaterra) y el atacante mendocino Valentín Castellanos (ex New York City de la Major League Soccer), entre otros.

Manchester City reanudará la competencia este jueves enfrentando a Liverpool por la Copa de la Liga inglesa, mientras que una semana más tarde, el miércoles 28, se topará con Leeds United, por la Premier League británica.

Con información de Télam