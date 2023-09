Guardiola considera que "es más fácil" retener el título después de ganar la Liga de Campeones

El director técnico de Manchester City, el español Josep Guardiola, consideró hoy que será "más fácil" retener el título de la Liga de Campeones de Europa que ganarlo por primera vez en la historia, un objetivo que finalmente pudo cumplir con los "Ciudadanos" la temporada pasada.

En la previa del estreno contra Estrella Roja de Serbia, el entrenador español entendió que su equipo se sacó el peso de ganar el torneo más importante de Europa en la pasada final ante Inter de Italia, que se disputó en Estambul.

"Será más fácil. Ya ganamos la primera y fue increíble para la historia del club. Ahora intentaremos ganar mañana", expresó Guardiola, quien nunca más volvió a ver la final de la capital turca.

"No, no volví a verlo. En absoluto. Pero tengo la misma sensación de aquel día: Inter de Milán es un equipo fuerte y lo demostró ganando el clásico por 5-1. Es candidato a estar nuevamente en la final", aseguró "Pep", en conferencia de prensa.

Guardiola remarcó que "lo importante" será que "los jugadores no se sientan relajados" para cumplir la meta de ganar la Champions League de manera consecutiva.

"Estamos increíblemente felices de defender el título pero esta competición no permite que uno se relaje. Mañana será el primer paso", apuntó uno de los entrenadores nominados al premio The Best de la FIFA.

Manchester City, probablemente con Julián Álvarez desde el arranque, recibirá mañana desde las 16.00 a Estrella Roja por la primera fecha del grupo G que completan Young Boys (Suiza) y Leipzig (Alemania).

Con información de Télam