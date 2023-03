Ibarra fue despedido de Boca y suena el "Tata" Martino como único candidato a reemplazarlo

(Actualiza con despido de DT Hugo Ibarra)

Hugo Ibarra fue despedido hoy por el Consejo de Fútbol de Boca Juniors junto a todo su cuerpo técnico integrado por Leandro Gracián y Roberto Pompei, según confirmó hoy uno de sus integrantes, Mauricio "Chicho" Serna, y es Gerardo "Tata" Martino el único candidato que surge por estas horas para sucederlo.

Uno de los principales fundamentos para esta decisión fue la mala relación que tenía Ibarra con el plantel, y que tuvo su pico después de la derrota por 3 a 2 frente a Instituto, de Córdoba, en la Bombonera.

Al día siguiente de ese encuentro el formoseño citó al grupo para un entrenamiento que no estaba programado y durante el mismo mantuvo una charlas con sus dirigidos, que no le ofrecieron devolución alguna a sus dichos sobre el mal funcionamiento del equipo.

La falta de juego del equipo es, por supuesto, el otro elemento decisivo para esta medida, y una prueba del disconformismo de Riquelme, el conductor absoluto del fútbol "xeneize", quien mostró su malestar al retirarse del palco de la Bombonera cuando Instituto marcó su tercer gol en el arranque del complemento.

Después Román se fue a España para la celebración del centenario de Villarreal y de allí llegó ayer a Paraguay para participar del sorteo de la Copa Libertadores, un objetivo clave para esta dirigencia que a fin de año estará terminando su ciclo, ya que en diciembre habrá elecciones en el club de la Ribera.

"Este cuerpo técnico no continúa más y, aunque son amigos, acá no se mezcla eso con el trabajo, así que esperamos que llegara hoy el vicepresidente Juan Román Riquelme para anunciarlo y por ahora el primer equipo lo tomarán los entrenadores de reserva", dijo Mauricio Serna, uno de los miembros del Consejo de Fútbol, en esta última referencia apuntando a Mariano Herrón, quien seguramente llegará acompañado por su ayudante de campo en la reserva, Claudio Morel Rodríguez.

La reserva quedaría a cargo de Silvio Rudman, hoy director técnico de la cuarta división, pero el coordinador de inferiores, Blas Giunta, estaría "dando una mano" a los interinos de primera.

Justamente Giunta era el elegido por Riquelme para suplantar interinamente a Sebastián Battaglia en su momento, pero declinó por razones personales.

"Queremos elegir al nuevo entrenador cuanto antes, porque es lo que necesitamos Sabemos lo que es este mundo Boca y ahora vamos a trabajar todo el tiempo que haga falta para tener al nuevo técnico en breve. Ibarra, Gracián y Pompei tienen las puertas abiertas del club, pero no seguirán trabajando en la institución", avisó Serna.

Y esa búsqueda del nuevo entrenador apunta directa y únicamente a Martino, que se desvinculó del seleccionado de México después del Mundial de Qatar y ahora, a los 60 años, se encuentra ante la posibilidad de dirigir a uno de los dos equipos a los que conduciría en Argentina "después de Newell's Old Boys" El "Tata" siempre dijo que esos dos eran "Boca o River".

"Entendimos que el equipo debía jugar mejor", alertó Serna respecto de las justificaciones a la medida adoptada. La traducción a estos dichos es que Ibarra perdió la confianza de sus dirigidos, y esto, como en cualquier lado, termina con el alejamiento del conductor.

Ibarra dirigió al primer equipo boquense en 36 partidos, de los que ganó 20, igualó 7 y perdió 9.

En ese lapso los "xeneizes" marcaron 44 goles y recibieron 33, con 15 vallas invictas, ganando un título de la Liga Profesional y otro de la Supercopa Argentina.

El formoseño, que el próximo sábado 1 de abril cumplirá 49 años, debutó el 9 de julio de 2022 como director técnico boquense, en una derrota por 2 a 1 frente a San Lorenzo. Dos meses más tarde fue confirmado en el cargo hasta fin de temporada por el presidente de la institución, Jorge Ameal.

Así Ibarra se transformó en el tercer entrenador de esta administración sucesora de la de Daniel Angelici, detrás de Miguel Ángel Russo y el mencionado Battaglia.

Si como se comentó esta noche entre fuentes boquenses, Martino termina cerrando su incorporación antes del próximo fin de semana, recién debutaría el 9 de abril frente a un club que ya dirigió como Colón, por el campeonato de la Liga Profesional.

En principio, entonces, Herrón y posiblemente Giunta conducirían al primer equipo el venidero fin de semana ante Barracas Central, como visitante, y el 6 de abril en el debut en Copa Libertadores frente a Monagas, en Venezuela.

En principio Martino debe solucionar algunos leves problemas oculares que lo complicaron para realizar viajes en avión en los últimos tiempos, aunque esto no impediría que se hiciera cargo de Boca en este momento, luego de que le hubieran ofrecido ya dos veces ese cargo otras dirigencias del club de la Ribera.

Pero por lo pronto mañana, cuando desde las 16.30 vuelva a entrenarse el plantel boquense, el primero de la era post Ibarra, el que estará al frente será Herrón, una especie de "comodín" de este Consejo de Fútbol, que fue mutando de ayudante de campo en los ciclos previos a Ibarra, a actualmente entrenador de la reserva.

Martino, un director técnico de prosapia internacional, ex Barcelona, de España, nada menos, además de "su" Newell's Old Boys, y los seleccionados de Argentina, Paraguay y México, estaría cerrando el círculo de una carrera brillante como entrenador. Y a sus méritos profesionales se le suma otro no menos importante: es reconocido en todo el ambiente como "una buena persona". Después está el semánticamente mítico "mundo Boca".

