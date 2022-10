Cuarto triunfo en hilera de equipo de Almeyda en la Superliga de Grecia

AEK Atenas, el equipo que dirige el DT argentino Matías Almeyda, obtuvo hoy su cuarto triunfo consecutivo, al derrotar por 1-0 a Atromitos, en partido correspondiente a la octava fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

Con este triunfo, el conjunto ateniense ascendió a la segunda ubicación de la tabla con 18 unidades, para quedar a tres del líder, Panathinaikos.

El bonaerense Almeyda, oriundo de Azul y con 48 años, tomó la conducción del AEK Atenas en mayo pasado. Desde su llegada, el equipo logró 6 victorias y 2 derrotas en encuentros oficiales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El atacante neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre) resultó titular en el conjunto ganador, que marcó por intermedio del marroquí Noureddine Amrabat, a través de un penal, en el cuarto minuto de tiempo adicionado.

En los adelantos del sábado, Volos venció por 2-1 a Levadiakos, mientras que Aris Salónica, con los concursos de Daniel Mancini (ex Newell’s) y Mateo García (ex Instituto), le ganó por idéntico marcador a Ionikos, que tuvo en sus filas a Maximiliano Lovera (ex Rosario Central), Federico Milo (ex Arsenal) y Javier Mendoza (ex Huracán).

Con información de Télam