Presidente encargada de Venezuela visitará Bogotá: Petro en entrevista con diario español El País

‍El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista ‍con el ⁠diario español El País que la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá en las próximas semanas.

Rodríguez "me ha pedido dos semanas. Necesita ver qué está pasando en su propio país ‌y no equivocarse", dijo ⁠Petro en la entrevista ⁠divulgada el viernes.

"Soy amigo de ella. Está presionada desde afuera y ‍desde adentro. La acusaron de ser la traidora. ⁠Ella ve la ‌necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el ‌pueblo se ‌divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede ​avanzar", agregó el presidente colombiano.

Las relaciones entre Caracas y Bogotá han tenido algunos sobresaltos incluso durante el gobierno de Petro, quien no reconoció la declarada victoria del ‍depuesto mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares estadounidenses el sábado por la madrugada en Caracas.

Colombia comparte una frontera terrestre con Venezuela ​de 2.219 kilómetros y se convirtió en uno de los principales ​destinos de millones de ciudadanos del vecino país que huyeron ⁠por la crisis política, social y económica en la nación petrolera durante los últimos años.

(Redacción Reuters)