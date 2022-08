AEK Atenas, de Almeyda, busca segundo triunfo por la Superliga de Grecia

AEK Atenas, equipo que dirige el técnico argentino Matías Almeyda, intentará mañana sumar su segundo éxito consecutivo en la Superliga de fútbol de Grecia, cuando reciba al Volos, en partido por la jornada 2

El encuentro se desarrollará en el estadio Georgios Kamaras de Atenas, a partir de las 20.30 hora local (15.30 de la Argentina).

El conjunto ateniense, que orienta el exDT de River Plate y Banfield, arrancó el certamen con una soberbia victoria 3-0 sobre Lamia, en cotejo en el que brilló el delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre), autor de dos conquistas.

Por su lado, Volos empezó el torneo con una atractiva igualdad 3-3 con Asteras Trípolis.

En el restante encuentro que se jugará mañana, PAS Giannina, que tiene en sus filas al exdefensor de Huracán, Rodrigo Erramuspe, se medirá con Lamia, que cuenta con los concursos del mediocampista Tomás De Vincenti (ex Excursionistas) y del defensor Oliver Benítez (ex Patronato de Paraná).

En el adelanto registrado hoy, Ionikos, con Javier Mendoza (ex Huracán), Federico Milo (ex Arsenal) y Maximiliano Lovera (ex Rosario Central), empató 0-0 con Levadiakos.

El domingo, en tanto, Aris Salónica, que dirige el DT marplatense Germán ‘Mono’ Burgos (ex Newell’s), enfrentará a Panaitolikos.

Con información de Télam