Palestino, de argentino Costas, vence por el fútbol de Chile de Primera

Palestino, el equipo que dirige el DT argentino Gustavo Costas, derrotó en la noche del sábado a Unión Española, en partido válido por la decimosexta fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

El delantero Bruno Barticciotto (hijo de Marcelo, exatacante de Huracán), a los 15 minutos del primer período, marcó para el conjunto que orienta el exjugador de Racing Club, de 59 años.

En el elenco 'árabe' se desempeñaron los argentinos Daniel Sappa (arquero, ex Arsenal y Estudiantes de La Plata), Franco Pardo (defensor, ex Belgrano de Córdoba), Jonathan Benítez (mediocampista, ex Boca Unidos de Corrientes) y Maximiliano Salas (delantero, ex All Boys).

En el conjunto visitante, en tanto, actuó el delantero Leandro Garate (ex Brown de Adrogué), quien mandó por encima del travesaño un penal que ejecutó a los 49m. de la segunda mitad.

Además, Universidad de Chile, con el concurso de Emanuel Ojeda (ex Rosario Central), le ganó por 2-1 a Unión La Calera, que tuvo en sus filas a Ignacio Arce (arquero, ex San Martín de Tucumán), Gonzalo Castellani (enganche, ex Godoy Cruz de Mendoza), Sebastián Sáez (delantero, ex Central Córdoba de Santiago del Estero) y Lucas Passerini (atacante, ex Estudiantes de Caseros).

En Talcahuano, el local Huachipato, con un gol de Luciano Nequecaur (ex Nueva Chicago) y con la tarjeta roja que le mostraron a Walter Mazzantti (ex Atlanta), igualó 2-2 con Curicó Unido, que consiguió un tanto a través del atacante Rodrigo Holgado (ex Almagro) y que tuvo como titulares a Matías Cahais (ex Racing Club), Juan Pablo Gómez Vidal, Franco Bechtoldt (ex Defensores Unidos de Zárate) y Federico Castro (ex Defensores de Belgrano de Villa Ramallo).

Adelantos: Ñublense 1-Audax Italiano 2; Everton 1-Colo Colo 1. Hoy jugarán La Serena-O'Higgins, Universidad Católica-Coquimbo Unido y Cobresal-Deportivo Antofagasta

Principales posiciones: Colo Colo 30 puntos, Ñublense y Unión Española 29; Curicó Unido 26; Cobresal y Huachipato 24.

Con información de Télam