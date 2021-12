Martín Contini sigue en la cima del Abierto del Litoral de golf

El tucumano Martín Contini hizo una tarjeta de 72 golpes (+1) y, con un total de 201 (-12), se mantiene en la cima del Abierto del Litoral, que reparte cinco millones de pesos en premios y finalizará mañana en el Rosario Golf Club de Fisherton.

Fue la peor vuelta de las tres que dio Contini y, aunque mantuvo la punta, ahora quedó al acecho Rafael Echenique, que hoy hizo 68 (-3) y lo sigue a un golpe (-11).

El tercer lugar es para Andrés Gallegos (-9), mientras que empatan el cuarto lugar Daniel Altamirano y Santiago Bauni con -8.

“Tengo que estar muy contento con esta ronda, a pesar de que los números no muestran que jugué bien. Cerré con tres birdies y nunca me desesperé a pesar de que perdí una buena ventaja que tenía al promediar la ronda. No es fácil manejar la ansiedad de jugar como líder el fin de semana”, dijo el tucumano de 26 años.

“Me costó identificar bien el viento hoy, y en los dos hoyos en que hice doble bogey (8 y 12), pegué buenos tiros pero me pasé del green a lugares complicados. Al final creo que me mantuve paciente e hice buenos birdies al 15 y 17”, cerró Contini.

Entre los aficionados, quien más se destaca es el local Tomás Argonz, quien con (-5) está en el top-10 del campeonato.

Con información de Télam