Zielinski dijo que el partido contra Fortaleza "es el más importante del año"

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, señaló hoy que la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores de mañana ante Fortaleza “es el partido más importante del último año para nosotros y confiamos en poder hacer las cosas bien para conseguir la clasificación”, tras el empate 1-1 de la semana pasada en Brasil.

Zielinski analizó al rival y puntualizó que “en Brasil hicimos un buen partido y buscaremos repetirlo, pero también sabemos que los equipos brasileños son muy difíciles, tienen otro poder económico y nunca es fácil para los argentinos. Ellos aseguraron su clasificación a octavos con buenos rendimientos de visitante y lo tenemos en cuenta”.

“Ganaron en Perú y le convirtieron 4 goles a Colo Colo en Chile”, remarcó el “Ruso” Zielinski sobre ese punto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al ser consultado sobre si practicó penales, el DT confirmó que sus jugadores “practicaron penales, a veces lo hacemos y otras no. Igual pienso que los contextos son diferentes, no es lo mismo en un entrenamiento que en un momento decisivo en una cancha con 40 mil personas”.

Al opinar sobre el momento del equipo, sobre el cual se mostró muy crítico tras la derrota del lunes contra Arsenal, señaló que “no nos gustó el partido que hicimos, nos costó concentrarnos, la cabeza estuvo en otro lado y no está bueno que nos pase, no lo justifico pero puede pasar y nos pasó. Hay que acomodarse pero estoy seguro de que vamos a mejorar”.

“No me gusta que no podamos resolver esas cosas de concentración, no debemos dispersarnos, todos los equipos -en especial los que jugamos copas- transitamos por estos momentos y hay que buscar serenidad para pasarlos. Hay que tener humildad, aprender de los errores, ir partido a partido y evolucionar siempre”, concluyó el técnico del "Pincha".

El técnico no confirmó el equipo pero la formación podría formar con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Mauro Boselli o Leandro Díaz.

Con información de Télam