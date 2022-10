Torino venció a Cittadella y avanzó a los octavos de final de la Copa Italia

Torino goleó como local por 4 a 0 a Cittadella, equipo de la segunda división, y avanzó a los octavos de final de la Copa Italia de fútbol, segundo certamen de importancia en la península itálica.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Turín, y los tantos de Torino fueron marcados por del serbio Nemanja Radonjic, a los 21 minutos del primer tiempo, el italiano Pietro Piellegri, a los 10 del segundo período, el neerlandés Perr Schuurs, a los 31 de la parte final, y el checo David Zima, a los 35 del complemento.

En Cittadella, el argentino Santiago Visentín estuvo en el banco de suplentes.

Previamente, Genoa superó en el estadio Luigi Ferraris de Génova a Spal por 1 a 0, en choque entre equipos de la Serie B, que se definió por la anotación del islandés Albert Gudmundsson, de tiro penal, a los 46 minutos de la primera etapa, en el otro cotejo jugado hoy por los 16avos de final del certamen.

Los 16avos de final de la Copa Italia proseguirán de la siguiente manera:

Mañana:

Spezia vs. Brescia, Parma vs. Bari y Udinese vs. Monza

El jueves:

Cremonese vs. Modena, Sampdoria vs. Ascoli y Bologna vs. Cagliari

Todas las instancias de la Copa Italia se llevan a cabo a partido único, a excepción de las semifinales, que se desarrollan con encuentros de ida y vuelta.

El último campeón de la Copa Italia es Inter, que superó en el cotejo decisivo a Juventus por 4 a 2, y la final de la presente edición se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Roma, el 24 de mayo venidero.

Con información de Télam