Talleres trepó al cuarto lugar con un triplete del uruguayo Santos a Rosario Central

Talleres venció esta noche a Rosario Central por 3 a 1 en el estadio Mario Kempes con un triplete del delanteros uruguayo Michael Santos y rebasó por un punto a su rival para encaramarse en el cuarto puesto del campeonato de La Liga Profesional, sumiendo a los "canallas" al séptimo lugar.

La gran figura de la noche fue el uruguayo Santos, cuyo objetivo es convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia de Talleres, y con sus tres tantos de hoy siguió engordando su cuenta en pos de alcanzar esa meta.

El primer tanto llegó antes del minuto en un colmado estadio Mario Kempes, donde al final de la jornada los rosarinos de Miguel Russo interrumpirían una racha invicta de siete partidos mientras que los cordobeses volverían a la victoria después de tres fechas.

Un golazo de tiro libre del lateral izquierdo Alan Rodríguez, de 22 años, con un zurdazo que no pudo ser alcanzado por Guido Herrera, dejó todo como al principio al cabo del primer tiempo. La responsabilidad de ese remate recayó en el paraguayo ante la ausencia de Ignacio Malcorra.

El desarrollo del encuentro quedó enmarcado en un principio de igualdad hasta promediar la segunda etapa, pero entonces apareció nuevamente Santos con su aura para en dos minutos apenas cerrar la jornada con un golazo a los 25 minutos de zurda tras una acción individual previa y otro de derecha contra el palo izquierdo de Herrera.

La noche cordobesa quedó entonces para ta fiesta y la celebración se prolongó por los 20 minutos restantes, en los que Rosario Central nunca mostró atisbos de recuperación y Talleres desaceleró cuando a los 35 minutos el ecuatoriano Alan Franco reemplazó al "héroe" Santos.

"Nada de esto sería posible sin mis compañeros, que permanentemente me asisten para que pueda convertir. El tercer gol, que hice fue el más difícil porque la cancha estaba rápida y me costó controlar, pero el más lindo fue el segundo por la jugada previa y la definición de zurda", describió el montevideano de 30 años al término del cotejo a la transmisión oficial.

Y la victoria fue muy importante para Talleres porque ahora se le viene una seguidilla muy complicada en el campeonato: Racing, River y el clásico con Belgrano.

Para Rosario Central, en cambio, la decimoquinta fecha del próximo domingo lo encontrará en el Gigante de Arroyito recibiendo a Platense, muy condicionado en la lucha por la permanencia.

- Síntesis -

Talleres (C): Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini; Diego Ortegoza, Rodrigo Villagra, Rodrigo Garro y Valentín Depietri; Ramón Sosa y Michael Santos. DT: Javier Gandolfi

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Walter Montoya, Kevin Ortíz y Gino Infantino; Lautaro Giaccone, Alejo Véliz y Jaminton Campaz.

DT: Miguel Ángel Russo.

Goles en el primer tiempo: 50s. Santos (T) y 39m. Alan Rodríguez (C).

Goles en el segundo tiempo: 25m. y 27m. Santos (T).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar nahuel Bustos por Depietri (T), 15m. Francis Mac Allister por Montoya (C), 18m. Diego Valoyes por Ortegoza (T), 20m. Lucas Rodríguez por Giaccone (C), 32m. Jonathan Candia por Campaz (C) y Luca Martínez Dupuy por Véliz (C), 35m. Alan Franco por Santos (T) y 44m. Diego Barrera por Sosa (T).

Amonestados: Catalán, Ortegoza, Sosa y Bustos (T). Mallo y Damián Martínez (C).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Con información de Télam