San Martín de Tucumán visitará mañana a Chacarita en la continuidad de la Primera Nacional

San Martín de Tucumán, segundo a seis unidades del puntero Belgrano de Córdoba, será visitante de Chacarita, que busca ponerle fin a una serie de cuatro jornadas sin ganar, en uno de los nueve partidos a celebrase mañana por la 20ma. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio de Chacarita, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, desde las 20.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Ramiro López.

La programación de mañana se completará con: 14.10 (TyC) All Boys-Nueva Chicago, 15.00, Estudiantes de Buenos Aires-Sacachispas; 15.30, Gimnasia de Mendoza-Deportivo Maipú, Villa Dálmine-Deportivo Madryn y Deportivo Riestra-Alvarado, 16.00, Atlético de Rafaela-Agropecuario; 18.10 (TyC), Chaco For Ever-Independiente Rivadavia; 19.10 (DirecTV), Almirante Brown-Deportivo Morón y 20.10 (TyC).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Restan 18 fechas por jugarse y Belgrano es puntero de la categoría con 42 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 36 y Brown de Adrogué con 34.

Cada punto que se resigna duele ya que el primero será el campeón y ascenderá directo a la Liga Profesional, pero el segundo clasifica para las semifinales del reducido y el tercero para los cuartos de final, jugando los octavos los ubicados entre los puestos 4 y 13. Cada puesto en la tabla tiene su importancia en esta recta final.

San Martín, con Pablo De Muner como DT, suma seis fechas invicto, con tres triunfos y tres empates, pero la campaña del puntero y su poca efectividad como local (59 por ciento) lo dejan a seis puntos de la cima. La ilusión no muere, pero necesita regularidad y hacerse más fuerte en casa para soñar con la punta y una caída de Belgrano.

Chacarita, con puntos 27, no logra consolidarse. Tuvo un meritorio repunte con la llegada de Pablo Centrone como técnico, con ocho partidos sin derrotas, pero todo volvió a foja cero con esta racha de un punto logrado de los pasados 12. Solo le sirve ganarle a los tucumanos

Un tradicional Superclásico del ascenso se jugará en Floresta entre All Boys, 31 unidades, y Nueva Chicago, con 24. El "Albo" sueña con un segundo o tercer puesto pensando en el reducido y atraviesa una positiva realidad con 10 juegos invicto. Chicago está a dos puntos de zona de clasificación y llega tras dos empates seguido.

Esta clásico muestra un sorprendente paridad con 120 cotejos, en todas las divisionales y torneos en los que se jugó, con 40 triunfos para cada uno y 40 igualdades. En el Nacional se enfrentaron 20 veces con ventaja de Chicago de 8-6 y 6 empates.

En Isidro Casanova se celebrará otra Clásico, el del Oeste entre Almirante Brown, 20 puntos, y Deportivo Morón, con 21. Hace 12 años que Almirante no le gana al "Gallito" pero pese a ello en 84 partidos, Brown tiene ventaja de 29-25 en triunfos y 30 empates.

+ Posiciones: Belgrano 42 puntos; San Martín (T) 36; Brown (A) 34; All Boys e Instituto 31; Gimnasia (M) 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown PM y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita y Estudiantes 27; Deportivo Madryn y San Martín SJ 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Dep. Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Dep. Riestra 22; Dep. Morón y Gimnasia J 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Guemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmiine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam