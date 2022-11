Palestino, de DT argentino Costas, golea por fútbol chileno

Palestino, equipo que dirige el técnico argentino Gustavo Costas, venció hoy claramente a Huachipato por 5-0, resultado que le permite aún mantener esperanzas de calificación a la Copa Sudamericana del año entrante, al disputarse la 30ma. jornada del torneo chileno de Primera División.

En el estadio Municipal de La Cisterna, el conjunto ‘árabe’ fue nítidamente superior a su adversario y consiguió un éxito que lo llevó a trepar a la sexta posición de la tabla con 43 unidades.

Sin embargo, Palestino podría alcanzar un total de 46 puntos, si se ratifica en las próximas horas el fallo favorable de un encuentro suspendido con Antofagasta que se le dio por ganado 3-0 en primera instancia por el Tribunal de Disciplina, en segunda Sala.

El mediocampista bonaerense Agustín Farías (ex Nueva Chicago), a los 11 minutos de la primera mitad, y el delantero correntino Maximiliano Salas (ex All Boys), a los 40m. de ese mismo segmento, fueron los argentinos que anotaron en el triunfo del equipo de Costas (exDT de Racing), quien conducirá el seleccionado boliviano de fútbol una vez concluido el campeonato chileno.

En Palestino también se alistaron el arquero Daniel Sappa (ex Estudiantes de La Plata), el defensor Franco Pardo (ex Belgrano de Córdoba) y los mediocampistas Jonathan Benítez (ex Boca Unidos de Corrientes) y Mauro Díaz (ex River Plate).

En Huachipato, en tanto, se desempeñaron el volante Marcelo Cañete (ex Boca Juniors) y los delanteros Walter Mazzantti (ex Atlanta) y Juan Ignacio Sánchez Sotelo (ex Temperley), según reflejó ‘Flashscore’.

Por su lado, Cobresal consiguió el pasaporte para la Sudamericana, al derrotar por 4-3 a Universidad de Chile, con tres goles del panameño Cecilio Waterman.

En el conjunto ‘azul’ marcó un gol el mediocampista correntino Emmanuel Ojeda (ex Rosario Central), a los 16m. del primer capítulo.

Además, O’Higgins, el equipo que adiestra el DT rosarino Mariano Soso (extécnico de San Lorenzo), le ganó por 2-0 a Everton. En el conjunto de Rancagua convirtió un tanto el exvolante de Lanús, Gastón Lodico (Pt. 46m.).

Con información de Télam