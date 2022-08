Néstor Gorosito aseguró que su intención es seguir en Gimnasia

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor "Pipo" Gorosito, aseguró hoy que su intención es seguir en el club platense más allá de diciembre y dijo que "queremos seguir trabajando, hay mucho futuro en este club".

"Queremos seguir trabajando, hay mucho futuro en este club. Mi representante se va a juntar con Gabriel (Pellegrino) para resolver nuestra continuidad", remarcó el DT hoy en conferencia de prensa.

En la antesala del partido de mañana ante Sarmiento en Junín, Gorosito, habló con la prensa y manifestó que "siempre hay dos partes" y si bien hay un período eleccionario en el medio "no me sentaría con otros candidatos por respeto a la dirigencia en funciones".

"Necesitamos tener todo claro, nuestro deseo es quedarnos. Después hay elecciones y eso es otro tema" aseguró.

De igual modo, el entrenador buscó bajar los decibeles luego de sus declaraciones tras el partido que culminó en empate ante Aldosivi por lo que dijo de Sarmiento, equipo dirigido por Israel Damonte.

"Se armó un quilombo bárbaro en las redes con lo que dije sobre Sarmiento" dijo el DT, quien sostuvo "yo no miento, digo la verdad. Es otro tipo de partidos. La última vez nos han ganado y bien. Es un equipo que juega y trata de sacar merito de un montón de otras cosas aparte del partido", manifestó.

"Cada técnico hace lo que quiere, yo lo que digo es que todas esas cosas no nos tiene que sacar del partido" y agregó que "no hay que confrontar con los de afuera, si los alcanza pelotas no dan la pelota, si los jugadores de ellos se empiezan a caer".

En tanto, cuestionó que a la hora de analizar el presente de Gimnasia, y la buena campaña que lo tiene como uno de los lideres del certamen, haya ciertos medios que buscan generar malestar: "yo veo en todos lados que Gimnasia se aleja de la punta, no lo entiendo. Tenemos que mejorar, jugar mejor que el otro día pero hay 26 equipos abajo nuestro".

Sobre la formación de mañana, el entrenador afirmó que "todavía no está confirmada, la única certeza es que (Brahian Alemán va a volver al once. Después estamos probando muchas variantes en ataque y viendo cómo se encuentran algunos de los lesionados" y comentó que Eric Ramírez estará en el banco de los suplentes.

La probable formación sería con: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Tomás Muro, Agustín Cardozo, Manuel Insaurralde y Matías Miranda; Brahian Alemán y Franco Soldano.

Con información de Télam