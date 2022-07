Insúa, tras la caída con Barracas: "Pese al resultado estoy conforme con el esfuerzo del equipo"

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, se mostró "conforme con el esfuerzo del equipo" a pesar de la derrota por 2-1 ante Barracas Central por la sexta fecha de la Liga Profesional.

"Pese al resultado estoy conforme con el esfuerzo del equipo. El resultado no tiene nada que ver con el desarrollo del partido", declaró el técnico "azulgrana" en conferencia de prensa.

Insúa, además expresó su disconformidad con el arbitraje de Jorge Baliño por un penal no cobrado y por un gol anulado a instancias del VAR.

"Lo del árbitro no tiene explicación. No entiendo por qué no fue a ver esa jugada. Lo dice el reglamento y no lo cumplieron", dijo luego de la primera derrota de su equipo en el presente torneo.

"Hay que preguntarle al que estaba a cargo del VAR y que explique por qué no le cobraron ese penal. No es culpa de Barracas ni de San Lorenzo, es culpa de los que estaban a cargo en Ezeiza", continuó.

"Sigo sin entender por qué el VAR no llamó al árbitro para que vea la jugada del penal. Que alguien me ayude a pensar porque es raro", insistió en su descargo Rubén Insúa.

Con información de Télam