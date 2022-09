Instituto goleó a Gimnasia de Jujuy y estira la definición del Nacional

Instituto goleó esta noche a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 4 a 0 por la 33ra fecha del torneo de la Primera Nacional, quedó segundo en soledad y mantuvo su ilusión de dar pelea por el ascenso directo.

Con la victoria, la Gloria alcanzó las 59 unidades y quedó a ocho de Belgrano de Córdoba (67), que el lunes visitará a San Martín de Tucumán (56) y aunque gane no podrá consagrarse en esta fecha: sacaría 11 de ventaja con 12 todavía en juego.

Fernando Alarcón, Nicolás Mazzola, Franco Watson y Gregorio Rodríguez anotaron los goles de Instituto contra el Lobo jujeño, que sufrió la expulsión de Leandro González.

Por su parte Chacarita le ganó por la tarde el clásico a All Boys por 2 a 0, en San Martín, y se ubicó a tres puntos de la zona que permite jugar los playoffs para definir el segundo ascenso.

En Caseros, Estudiantes superó por 1 a 0 a San Martín de San Juan y sigue en puestos de Reducido, mientras que en Carlos Casares Agropecuario igualó 1 a 1 con Almirante Brown.

En duelo de dos que luchan por zafar del descenso, en Ezeiza, Tristán Suárez y Villa Dálmine empataron 1 a 1.

Con este resultado, Tristán Suárez salió del fondo de la tabla y se ubicó un punto por encima de Sacachispas, el anteúltimo, mientras que Dálmine llegó al puesto 29 y se colocó siete puntos por encima de los que están comprometidos con el descenso.

Finalmente, Defensores de Belgrano se impuso como local a Deportivo Riestra por 1 a 0.

La fecha 33 de la Primera Nacional continúa así:

Mañana: Brown (PM) - Gimnasia (M); Brown (A) - Güemes (SdE); Santamarina - Chaco For Ever; Atlético de Rafaela - San Telmo; Deportivo Maipú -. Alvarado y Mitre (SdE) - Temperley.

Lunes: Sacachispas - Flandria; Ferro - Deportivo Morón; Nueva Chicago - Almagro; Independiente Rivadavia - Deportivo Madryn; Quilmes - Estudiantes (RC) y San Martín (T) - Belgrano.

Principales posiciones: Belgrano 67, Instituto 59, San Martín (T) 56, Gimnasia (M) y All Boys 54, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 50, Estudiantes de Río Cuarto 49.

Con información de Télam