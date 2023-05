Goles de Acosta, Zelarayán, Ojeda y Carranza en Estados Unidos

Los argentinos Luciano Acosta, en dos oportunidades, Lucas Zelarayán, Martín Ojeda y Julián Carranza marcaron goles en la noche del sábado en el marco de la fecha 14 de la liga MLS de los Estados Unidos.

Acosta, ex Boca y Estudiantes, se destacó con un doblete en el triunfo por 3-2 de Cincinnati sobre Columbus Crew, que contó con el descuento de Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba)

Carranza (ex Banfield) hizo uno para la victoria de Philadelphia Union sobre New England por 3-0; mientras Ojeda (ex Racing) anotó en el 3-1 de Orlando City sobre Inter Miami.

Cristian Espinoza, de San Jose Earthquakes, con ocho, el campeón del Mundo Thiago Almada, de Atlanta United, y el "Chino" Zelarayán, con seis, son los argentinos con más goles en la presente temporada de la MLS.

Pero inmediatamente aparecen Acosta y Carranza, con cinco cada uno; Enzo Copetti, de Charlotte, tiene cuatro; y el entrerriano Ojeda posee tres en su primer torneo en Estados Unidos, luego de ser figura de Godoy Cruz de Mendoza.

