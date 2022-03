Gallardo: "No estamos en una deuda con ganar el superclásico"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, explicó hoy que no tienen "una deuda" con ganar el superclásico, que saben "de la calidad del rival" pero que le importa cómo llegan sus dirigidos y cómo juega su equipo.

En la conferencia de prensa previa al partido de este domingo ante Boca en el Monumental, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Gallardo aseguró que "no estamos en una deuda con ganar el superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. En todos hubo matices diferentes. Hubo partidos históricos pero cuando se arranca es una etapa nueva. Lo que pasó, quedó atrás y te enfocás en el siguiente. Me importa cómo llego yo, me gusta y en base a eso me puedo sostener".

"Sabemos la calidad del rival, pero vamos a hacer lo nuestro como lo hacemos siempre. Me interesa cómo llegamos nosotros al superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo", declaró Gallardo, que confirmó el equipo titular antes de que le preguntaran.

River formará con los mismos 11 de la goleada 4-0 ante Gimnasia: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.

"Di el equipo porque lo sentía así. Cuando no lo doy, no lo doy. Si lo doy, me cuestionan también porque lo doy. Confío en mi equipo", afirmó.

El "Muñeco" Gallardo despejó así la duda sobre De la Cruz, Agustín Palavecino o Juan Fernando Quintero y señaló que "es una decisión técnica. De la Cruz estuvo bien, va agarrando ritmo de partido".

Sobre el colombiano Quintero, específicamente, el DT consideró que "algunos jugadores son más importantes entrando desde el banco que iniciando. Los partidos se cambian desde el banco".

Gallardo admitió que "nos desafiamos a ser mejores. En el fútbol argentino es muy difícil generar una supremacía, dominar durante 90 minutos. Ganamos, perdimos merecidamente contra Unión y nos ponemos una vara alta. En cuanto a resultados estamos bien pero me interesa cómo llegamos a los partidos, cómo evolucionan los jugadores, me importa cómo llegamos".

Para el entrenador de River, actual campeón del fútbol argentino, "el comportamiento de los jugadores es el principal enfoque para ver cómo están y el contexto del partido. El rival juega, el rival toma sus precauciones o también puede llegar a tener cierto control del juego. Y también hay que saber jugar cuando no se tiene el control. Tratar de sufrir lo menos posible".

"Las emociones van cambiando e influyen positiva o negativamente durante el transcurso de un partido, no por lo que pasó antes. Vos tenés que estar preparado para todo en un partido, porque puede cambiar, y lo psicológico es muy importante", opinó el exjugador de 46 años.

Con respecto a la camiseta amarilla que eligió Boca para jugar este encuentro, Gallardo expresó: "Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie".

"No me importa qué camiseta van a usar, yo sé que vamos a jugar contra Boca", remarcó.

En relación a los 72.000 hinchas que agotaron las entradas en cuestión de horas y las muestras de afecto que recibe su plantel como los banderazos, Gallardo expresó: "Quiero destacar el esfuerzo del hincha genuino para alentar, para que el estadio luzca precioso. Es emocionante y uno no deja de valorar el apoyo y el recibimiento de la mejor manera. Estamos agradecidos de que le den colorido a semejante espectáculo".

Sin embargo, el DT aclaró que "a mí me gusta el hincha que alienta en la cancha sin actos de violencia. Que quiere al club y a los colores de verdad. El bombo le da colorido a la tribuna, pero queremos hinchas que tengan esa pasión real por los colores. Y que se manifiesten sin violencia".

Por último, sobre los árbitros, Gallardo sostuvo que "los árbitros tienen que estar tranquilos para hacer su labor de la mejor manera posible. A mí no me gusta hablar de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable". Darío Herrera será el árbitro principal del clásico entre River y Boca, el domingo a las 19, en el estadio Monumental.

Con información de Télam