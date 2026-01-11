Tiene las playas más lindas de la costa y celebra la Fiesta de la Cerveza Artesanal: la escapada perfecta para Carnaval.

Cuando llega febrero, la Costa Atlántica argentina se tiñe de espuma, música y ritmo. Santa Clara del Mar, una localidad balnearia del partido de Mar Chiquita, se prepara un año más para recibir a miles de visitantes con su Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, una celebración que combina sabores, bandas en vivo, espacios para toda la familia y la energía del verano.

La edición 2026 está programada para comenzar el lunes 16 de febrero, en pleno fin de semana largo por carnaval, y extenderse durante toda la semana hasta el domingo 22 (con posibilidad de que se prolongue un día más en caso de mal tiempo).

La Fiesta de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar mantiene su espíritu popular: la entrada es libre y gratuita, como en ediciones anteriores. El epicentro de la celebración es la Rotonda del Viejo Contrabandista, un punto emblemático de la localidad donde se instalan el patio cervecero, los puestos gastronómicos, espacios para emprendedores y escenarios musicales.

Allí se pueden degustar diferentes estilos de cerveza artesanal elaborados por productores locales y regionales, acompañados por opciones gastronómicas variadas y otras propuestas culturales y recreativas.

Música, actividades y más

Además de las cervezas, uno de los grandes atractivos de la fiesta es la agenda musical: durante las noches se presentan bandas y artistas de distintos estilos, con recitales que comenzaron a partir de las 20 horas en ediciones anteriores.

La grilla suele incluir desde rock y cumbia hasta pop y folclore, con artistas destacados como Kapanga, Mario Luis, Valentino Merlo, Jóvenes Pordioseros, El Mago y La Nueva y Daniel Lezica, entre otros que han pasado por la fiesta en años recientes. Sin embargo, aún no se reveló quienes estarán presentes en esta edición.

Además, el evento cuenta con espacios dedicados a artesanos, ferias de emprendedores, actividades para chicos y puestos gastronómicos, lo que lo convierte en una fiesta para disfrutar en familia o con amigos.

Santa Clara: un destino para desconectar de la rutina

Además de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, Santa Clara del Mar ofrece un plan ideal para quienes buscan descansar sin el ritmo agitado de los grandes centros turísticos. Sus playas amplias y menos concurridas invitan a pasar largas jornadas frente al mar, con espacio suficiente para familias, parejas y grupos de amigos.

Los paseos costeros y las caminatas al atardecer son uno de sus mayores atractivos, especialmente durante el verano, cuando el clima acompaña y el paisaje se vuelve protagonista. La localidad también cuenta con una variada oferta gastronómica, con restaurantes y cervecerías que apuestan a productos locales, mariscos y cocina simple pero sabrosa. Para quienes quieren sumar movimiento, hay opciones de actividades al aire libre, como recorrer la costa en bicicleta o combinar la estadía con una visita a Mar del Plata, ubicada a pocos kilómetros, que amplía la propuesta con teatros, shoppings y espectáculos nocturnos.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Santa Clara del Mar se encuentra en la costa atlántica bonaerense, hacia el sur de Mar del Plata. El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires toma aproximadamente: