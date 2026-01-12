Cuántos hijos tiene Luciano Castro y con quién los tuvo

Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, el actor optó por separar su carrera artística del ámbito personal, evitando la sobreexposición de sus vínculos y de sus hijos.

Luciano Castro es una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro argentino, aunque siempre eligió mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida privada. A lo largo de los años, el actor logró resguardar la intimidad de su familia, especialmente la de sus hijos. Conocer la historia de los hijos de Luciano Castro permite entender esa decisión.

Desde muy joven, el actor forma parte de la farándula nacional y atravesó distintas etapas de exposición mediática. Sin embargo, puertas adentro, priorizó un camino más reservado, evitando que los detalles familiares se conviertan en tema recurrente de agenda pública.

Su vida familiar lejos de las cámaras

A diferencia de otros referentes del espectáculo, Luciano Castro optó por no mostrar de manera constante a su familia en los medios. Esa postura se mantuvo incluso en los momentos de mayor popularidad, cuando protagonizaba ficciones de alto rating y encabezaba elencos teatrales.

Esa elección también fue compartida por las mujeres con las que formó pareja y tuvo hijos, quienes en distintos grados evitaron la exposición mediática. La privacidad se convirtió así en un valor central dentro de su historia familiar.

Mateo, el hijo mayor de Luciano castro

El actor fue padre por primera vez a los 28 años. Su hijo mayor se llama Mateo y actualmente tiene 23 años. El joven es fruto de una relación temprana que Castro mantuvo con Florencia, una mujer ajena al ambiente artístico y de perfil extremadamente bajo.

Aunque en ese entonces el actor ya comenzaba a ser conocido, Florencia decidió mantenerse al margen de los medios. Su identidad se preservó a lo largo del tiempo y solo trascendió públicamente a través de algunas imágenes que Mateo comparte en sus redes sociales, donde muchos seguidores destacan el notable parecido físico con su padre.

Mateo, Esperanza y Fausto acompañaron a Luciano Castro en el festejo íntimo por sus 50 años

Esperanza y Fausto, los hijos de su relación con Sabrina Rojas

Los otros dos hijos de Luciano Castro nacieron durante su extensa relación con la actriz y conductora Sabrina Rojas. La pareja estuvo junta durante más de una década y fue una de las más mediáticas del espectáculo local durante varios años.

Esperanza es la mayor de los dos y tiene 13 años, mientras que Fausto, el menor, tiene 11. A diferencia de Mateo, ambos crecieron con mayor presencia mediática, aunque siempre dentro de ciertos límites establecidos por sus padres. En distintas entrevistas, tanto Castro como Rojas remarcaron la importancia de preservar la infancia y el bienestar emocional de los chicos.

La relación con las madres de sus hijos y la crianza actual

La separación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas se produjo tras 12 años de relación. Si bien el final del vínculo fue planteado en buenos términos, con el correr del tiempo surgieron tensiones públicas relacionadas con cuestiones de crianza y aspectos económicos vinculados a sus hijos en común.

Aun así, ambos manifestaron en reiteradas oportunidades que el foco está puesto en el bienestar de Esperanza y Fausto. En el caso de Florencia, la madre de Mateo, el vínculo siempre se mantuvo lejos de los medios, respetando su decisión de no exponerse.