Ferro y Almagro se enfrentan por la 37ma. y última fecha de la Primera Nacional

Almagro, que tiene su lugar asegurado en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera, visitará hoy a Ferro por la 37ma. y última fecha de la Primera Nacional, cuyo campeón es Belgrano de Córdoba.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Ricardo Etcheverri con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de la señal TyC Sports.

El "Tricolor" se ubica en la sexta posición con 57 puntos, mientras que el "Verdolaga" está en el 19no. lugar con 44 unidades y sin chances de clasificar al Reducido.

La fecha 37 comenzará a las 11:00 con el choque entre Mitre (Santiago del Estero) y Alvarado de Mar del Plata y continuará a partir de las 15:00 con el partido entre Brown de Adrogué y Almirante Brown.

El sábado jugarán San Martín de San Juan - San Telmo, Estudiantes (BA) - All Boys, Atlético Rafaela - Riestra, Chacarita - Villa Dálmine, Agropecuario - Deportivo Morón, Quilmes - Deportivo Maipú.

El domingo se enfrentarán Defensores de Belgrano-Gimnasia (J) y Brown (PM)-Belgrano, mientras que el lunes cerrarán Atlanta-Gimnasia (M), Santamarina-Güemes (SdE), San Martín (T)-Flandria, Tristán Suárez-Temperley, Instituto-Deportivo Madryn, Sacachispas-Estudiantes (RC), Independiente Rivadavia- Nueva Chicago.

El equipo que termine en la segunda posición se clasificará a semifinales del Reducido por el segundo ascenso, el tercero se clasificará a cuartos de final, en tanto que del cuarto al 13er. lugar accederán a octavos de final.

Principales posiciones: Belgrano (campeón) 76 puntos; Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro 57; Chaco For Ever y Estudiantes (RC) 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 54; Independiente Rivadavia 53; Deportivo Morón 52; Deportivo Riestra 51.

Con información de Télam