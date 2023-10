Excursionistas venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con el título en la Primera C

Excursionistas venció como visitante a Central Córdoba de Rosario por 2 a 0 y se coronó campeón del torneo de la Primera C de fútbol, tras jugarse esta tarde la trigésimo octava y última fecha del certamen, en la que abrocharon su clasificación al reducido por el cuarto ascenso Atlas y Real Pilar.

Excursionistas venció a Central Córdoba en el estadio Gabino Sosa de Rosario, gracias a las anotaciones de Leonel Barrios, en dos ocasiones, a los 31 minutos del primer tiempo y a los 31 del segundo, para quedarse con el título al aprovechar la caída de San Martín de Burzaco como visitante por goleada 4 a 0 frente a Justo José de Urquiza, en Loma Hermosa.

San Martín había llegado a la fecha final con 64 puntos, 3 por encima de "Excursio" que lo alcanzó con la victoria y lo superó por diferencia de goles: más 20 contra más 11.

Excursionistas ascendió a la Primera B, junto con San Martín de Burzaco, que fue subcampeón, y Deportivo Laferrere, que culminó tercero, y que hoy cayó de visita ante Liniers por 2 a 0.

En Loma Hermosa, Justo José de Urquiza, que ya estaba clasificado al reducido por cuarto ascenso, goleó como local a San Martín por 4 a 0 y lo dejó sin el título, por los goles de Gastón Cueto (39m. PT), de tiro penal, Luciano Pérez (9m. ST), Gabriel Tabares (45m.ST) y Alan López (47m. ST).

A su vez, Liniers, que también ya tenía asegurado un puesto en el reducido, superó en su estadio a Deportivo Laferrere por 2 a 0, con tantos de Nahuel Icazatti (15m. ST) y Ariel Torres (21m.ST).

Por su parte, Real Pilar derrotó en su estadio a Victoriano Arenas por 3 a 0 y se metió por la "ventana" en el reducido, al aprovechar la caída de Luján como local contra Leandro N. Alem por 1 a 0, en el clásico.

Los tantos de Real Pilar los anotaron Rodrigo Hernández (16m.PT), Mathías Crocco (24m. PT) y Antonio Samaniego (41 m. ST), para quedarse con el undécimo y último lugar en el torneo reducido, al superar por 1 punto a Luján, que clasificaba con sólo empatar.

Precisamente, Luján cayó como local en el clásico ante Leandro N. Alem por 1 a 0, en cotejo que se jugó en el estadio de Villa Dálmine y se definió por el gol de Adrián Núñez Quiroga (11m. ST).

Mientras que Atlas, pese a perder como visitante contra Berazategui por 1 a 0, por la anotación para el "Naranja" de Pedro Durante (24m. ST), también ingresó al reducido favorecido por la caída de Luján.

En los otros encuentros jugados hoy, se produjeron estos resultados:

Sportivo Italiano 3 (Javier Rossi, de tiro penal, Valentin Robaldo -2-) - Yupanqui1 (Juan Cruz La Scaleia), Deportivo Español 4 (Cristian Vázquez -2-, Daian Vocos y Mauro Peiro) - Puerto Nuevo 0 y Claypole 1 (Matías Coselli) - Ferrocarril Midland 2 (Sebastián Martínez y Gonzalo Gómez).

Tuvo fecha libre General Lamadrid.

Tras los tres ascendidos, aquellos que se ubicaron del cuarto al undécimo puesto jugarán el torneo reducido por la cuarta promoción a la Primera B para la próxima temporada.

En el certamen reducido confrontará el cuarto contra el undécimo, el quinto ante el décimo, el sexto frente al noveno y el séptimo con el octavo.

Los equipos clasificados para el reducido son Liniers, Ferrocarril Midland, Sportivo Italiano, Justo José de Urquiza, Calypole, General Lamadrid, Atlas y Real Pilar.

Todas las instancias, se desarrollarán a doble partido, actuando como local en el segundo partido, el equipo que hubiera obtenido la mejor ubicación en la tabla final de posiciones de la temporada.

Si al término del segundo encuentro, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal.

Los cruces de los cuartos de final del torneo reducido, son los siguientes:

Liniers vs. Real Pilar, Ferrocarril Midland vs. Atas, Sportivo Italiano vs. General Lamadrid y Justo José de Urquiza vs. Claypole.

Posiciones finales: Excursionistas (*) (+) y San Martín (+) 64 unidades; Laferrere (+) 61; Liniers (x) 60; Midland (x) 59; Italiano (x) 58; Urquiza (x) 57; Claypole (x) 56; Lamadrid (x) 53; Atlas (x) y Real Pilar (x) 50; Luján y Español 49; Berazategui 44; Central Córdoba 41; Leandro N. Alem 36; Puerto Nuevo 34; Victoriano Arenas (-) 31; y Yupanqui (-) 25.

(*) Campeón.

(+) Ascendieron a la Primera B.

(x) Jugarán el torneo reducido por el cuarto ascenso de categoría.

(-) Al no haber descensos, los dos últimos de la tabla no podrán ascender en la temporada 2024.

Con información de Télam