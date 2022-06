El italiano Gennaro Gattuso es nuevo DT de Valencia

(Agrega declaraciones de Gattuso)

El italiano Gennaro Gattuso fue presentado hoy oficialmente como nuevo director técnico de Valencia de España, luego de su paso por Milan y Napoli en la Serie A.

El exmediocampista campeón del Mundo en 2006, de 44 años, firmó un contrato con la institución "Che" hasta el 30 de junio de 2024 y después fue presentado en conferencia de prensa.

"El Gattuso jugador no se parece en nada al Gattuso entrenador. Antes solo era correr y correr, ahora me gusta el fútbol que se juega con la pelota", expresó.

"Me gustan los jugadores que fracasaron en otras partes, que vienen mal, porque tienen perfil bajo y muchas ganas de trabajar para revertirlo", comentó en sus primeras palabras.

El italiano reemplaza en el cargo a José Bordalás, quien llevó al equipo a la novena posición en la pasada temporada de LaLiga española, y será el décimo entrenador que contrata el polémico dueño del club, el singapurense Peter Lim, desde 2014.

"Lim no me ha dicho que haya necesidad de vender jugadores por fuerza, ni me ha dado sensación que me vayan a engañar", aseguró.

Cuando inicie la pretemporada, el exDT de Milan y Napoli deberá definir el futuro del defensor argentino Kevin Sibille, surgido de River Plate, que volverá a Valencia luego de un año a préstamo en Castellón, de la tercera división.

"No es fácil hacer una comparación. No se puede hacer un copia y pega. Todos los entrenadores que he tenido me han ayudado y me han enseñado algo. Ancelotti era bastante más duro que Lippi", reconoció el exfutbolista de Milan.

Con información de Télam