El argentino Jonathan Calleri es el tercer máximo goleador extranjero en el San Pablo

El delantero argentino Jonathan Calleri, autor de dos goles para San Pablo en el empate ante Atlético Mineiro (2-2) del martes último, alcanzó los 48 tantos con la camiseta de su equipo y se ubica como el tercer extranjero más goleador en la historia del club paulista.

Calleri, ex All Boys y Boca Juniors, había igualado a su compatriota Gustavo Albella (ex Talleres de Córdoba, Boca y Banfield), quien hizo 46 tantos entre 1952 y 1954 en el club brasileño el pasado fin de semana cuando le marcó a Goianiense.

Ante Mineiro el argentino llegó a los 48 goles y quedó tercero, lejísimo del número uno que es el uruguayo Pedro Rocha (119) entre 1970 y 1977, según Globo Esporte.

El segundo puesto puede estar al alcance de Calleri, ya que el argentino Antonio Sastre, entre 1942 y 1947 sumó 56 goles, por lo tanto solo ocho conquistas de diferencia los separan.

Esta ya es la temporada en la que Calleri ha marcado más goles en toda su carrera ya que anotó 27 veces en 64 partidos y en 2015 sumó 23 goles en 59 partidos.

Con los goles de anoche, Calleri igualó a Pedro Raúl, de Goiás, en el segundo lugar del Campeonato Brasileño, solo detrás de su compatriota Germán Cano, de Fluminense, que anotó 21 veces en la competencia.

Con información de Télam