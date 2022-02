El argentino Jerónimo Barrales festeja en la Superliga de Grecia y Burgos debutó con goleada

(Actualiza información)

El delantero argentino Jerónimo Barrales consiguió hoy un tanto para Asteras Trípolis, que batió como visitante a Lamia, por 2-0, en un partido postergado de la 22da. fecha de la Superliga de fútbol de Grecia donde el "Mono" Germán Burgos asumió la conducción de Aris Salónica en la goleada por 3-0 sobre Atromitos.

El atacante bonaerense, de 35 años, abrió la cuenta a los 34 minutos del primer período, al recibir una habilitación de su compatriota Federico Álvarez, exmarcador de punta de Quilmes.

El exjugador de Banfield y Huracán, de esta manera, llegó a su cuarta conquista en la campaña, al cabo de 19 encuentros disputados, según el sitio especializado Soccerway.

Además de Barrales y Álvarez, en el ganador Asteras Trípolis (35 puntos) se desempeñó el mediocampista rosarino Matías Iglesias.

Por su parte Burgos, que fue presentado ayer, hoy salió en el banco de Aris Salónica junto al técnico interino, Apostolos Terzis, para disfrutar del cómodo triunfo de su equipo de la mano de los goles de sus compatriotas, Juan Manuel Iturbe (ex River Plate) y Daniel Mancini (ex Newell's Old Boys), éste en dos ocasiones.

También ingresaron en Aris Salónica los argentinos Facundo Bertoglio y Mateo García.

La vigésimo quinta jornada se celebrará este fin de semana, con el siguiente programa:

Sábado 26: Asteras Trípolis - Aris Salónica y Panaitolikos - Volos.

Domingo 27: PAOK Salónica - Ionikos, Olympiakos - OFI y Panathinaikos - AEK Atenas.

Lunes 28: PAS Giannina - Lamia y Apollon Smirnis - Atromitos.

Principales ubicaciones: Olympiakos 59 puntos; PAOK Salónica 48; AEK Atenas 42; Panathinaikos y PAS Giannina 36; Asteras Trípolis 35.

Con información de Télam