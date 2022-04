Cuatro partidos cierran la fecha undécima de la Primera Nacional

Cuatro encuentros cerrarán este lunes la fecha undécima del torneo de la Primera Nacional que lidera Belgrano de Córdoba.

Los partidos de hoy son los siguientes:

-15.30: Sacachispas-Agropecuario

-19.10: Nueva Chicago-Guillermo Brown (TyC Sports)

-20.35: Quilmes-Brown de Adrogué

-21.10: Independiente de Mendoza-Defensores de Belgrano (TyC Sports)

Resultados registrados en la fecha:

Sábado: Deportivo Madryn 4-Atlanta 1; Deportivo Morón 0-San Martín (SJ) 0; Villa Dálmine 0-Güemes 0; Flandria 3-San Telmo 3; Temperley 0-Chacho For Ever 0: Ferro 1 San Martín (TUC) 4; Alvarado 3-Santamarina 0; Belgrano 2- Deportivo Riestra 1.

Domingo: Deportivo Maipú 1-Chacarita 1; Gimnasia de Jujuy 0-Gimnasia de Mendoza 3; Almagro 3-Rafaela 1; Almirante Brown 2-All Boys 2; Mitre 2-Tristán Suárez 2; Estudiantes de Río IV 2-Estudiantes BA 1.

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Instituto 20; Brown (A) 19; Chacarita 18 ; Dep. Madryn 17; Riestra 17; Alte Brown 17; Estudiantes (RC) 17; Dep. Maipú 16; Brown (PM) 16 ;Almagro 16; Gimnasia (M); All Boys 15; Chaco For Ever 15; Def. de Belgrano 15; San Martín (SJ) 14; Atlanta 14; Estudiantes (BA) 14; Agropecuario 13; Alvarado 13; At. Rafaela 12; Dep. Morón 12; Quilmes 11; Nueva Chicago 11; Ind. Rivadavia 11; Gimnasia (J) 11; Flandria 10; Sacachispas 9; Temperley 9 ; Villa Dálmine 9; San Telmo 9; Ferro 8; Mitre (SdE) 7; Santamarina 7; Tristán Suárez 6; Güemes (SdE) 5.

El campeón asciende directamente a la LPF.

El segundo se clasifica a Semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

El tercero se clasifica a cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Del cuarto al decimotercero se clasifican a octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Los dos últimos de la tabla descienden de categoría.

Con información de Télam