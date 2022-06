All Boys goleó a Nueva Chicago en el clásico y está tercero en la Primera Nacional

All Boys goleó hoy de local a Nueva Chicago, 3 a 0, y se ubicó en el tercer lugar de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la vigésima fecha del principal torneo del ascenso.

El delantero Octavio Bianchi marcó un doblete (8 y 34m. ST) y el defensor Ignacio Vázquez (10m. ST) convirtió el tercero para el equipo de Floresta.

El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a raíz de que a los 36 minutos del primer tiempo fue expulsado el delantero Paul Charpentier, roja directa por decisión del árbitro Silvio Trucco.

All Boys logró su octava victoria en el torneo y ahora está en zona del Reducido por el segundo ascenso con 34 puntos, a 8 del puntero Belgrano, que tiene un partido menos, mientras que Nueva Chicago quedó 21ro con 24 unidades.

En otro de los encuentros atractivos de la jornada, Chacarita Juniors igualó 0-0 frente a San Martín de Tucumán, escolta en las posiciones con 37 puntos.

Otros resultados de la jornada: Estudiantes de Buenos Aires 1 (Facundo Ferreira)-Sacachispas 1 (Erik Bodencer); Almirante Brown 1 (Leandro Guzmán)-Deportivo Morón 1 (Cristian Broggi); Villa Dálmine 3 (Valentín Albano, Fernando Moreyra y Gonzalo Rocaniere en contra)-Deportivo Madryn 3 (Rodrigo Castillo, Mauricio Mansilla y Andrés Lioi); Riestra 3 (doblete de Lázaro Romeo y Samuel Portillo)-Alvarado de Mar del Plata 0.

Gimnasia de Mendoza 1 (Mariano Barbieri)-Deportivo Maipú 1 (Fausto Montero); Atlético Rafaela 2 (Mauro Osores y Claudio Bieler)-Agropecuario 2 (Emanuel Dening y Brian Blando); Chaco For Ever 1 (Martín Garnerone)-Independiente Rivadavia 1 (Matías Quiroga).

La fecha comenzó anoche con el partido Santamarina 0 - Instituto 4 (doblete de Gabriel Graciani, Matías Ferreira y Nicolás Mazzola) y continuará de la siguiente manera:

-Mañana: San Martín (San Juan) - Ferro, 11 horas; San Telmo - Quilmes, 13:45 (TyC Sports); Gimnasia (Jujuy) - Temperley y Brown (Puerto Madryn) - Tristán Suárez, 15; Belgrano - Estudiantes (Río Cuarto), 15:50 (TyC Sports) y Güemes (Santiago del Estero) - Almagro, 19.

-Lunes: Atlanta - Mitre (Santiago del Estero), 15; y Brown (Adrogué) - Defensores de Belgrano, 15.30 (TyC Sports). Libre: Flandria.

= Posiciones: Belgrano 42 puntos; San Martín (T) 37; All Boys, Instituto y Brown (A) 34; Gimnasia (M) 31; Ind. Rivadavia y Almagro 29; Brown (PM), Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) y Chacarita 28; Deportivo Madryn 27; Chaco For Ever, Agropecuario, Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos) y San Martín (SJ) 26; Quilmes, Riestra y Ferro, 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Morón 22; Almirante Brown y Gimnasia (J) 21; Sacachispas y Atlanta 20; Mitre (SdE), Güemes (SdE), Flandria y Temperley 19; A. Rafaela 18; Villa Dálmine y San Telmo 16; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam