"No me esperaba la convocatoria a la Sub 21 de Italia", dijo el cordobés Bruno Zapelli

El futbolista de Belgrano de Córdoba, Bruno Zapelli, reconoció hoy que no se esperaba el "llamado" por parte del seleccionado Sub 21 de Italia.

"No era algo que me esperaba, pero me pone muy contento. Es un gran paso. Voy a ir, a sumar experiencia, a conocer otro fútbol, otro juego, otra cultura. Eso sirve para mi futuro, para crecer, para conocer otros lugares", comentó el jugador cordobés.

"Fue todo muy rápido, en la familia lo hablamos estos días, fue de un momento para el otro. Me avisaron la semana pasada que podía llegar a pasar para ver el tema de los papeles y todo eso, pero un día me dijeron que ya estaba la citación, me preguntaron si yo quería ir y bueno, acá estamos", relató el enganche de Belgrano en una nota con TyC Sports.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zapelli, de 20 años, fue una de las figuras en la campaña que devolvió al "Pirata" a la Primera División y ahora se destaca por sus gambetas en espacios pequeños y su llegada al área rival.

"Lo llamaron a mi viejo, hablaron con él para ver el tema de la ciudadanía. Después me lo comentaron a mí para ver qué pensaba, cómo me sentía, qué opinaba. Hablé un poco, me preguntaron si tenía ganas, y dije que sí. Es una experiencia única para aprender mucho y para crecer", explicó.

De esta manera, el mediocampista que vistió la camiseta de Argentina en la Sub 15 y Sub 17 continuará su camino con Italia, aunque esto, por ahora, no le impedirá cambiar el rumbo si llegara un llamado de Lionel Scaloni.

Es que para quedar "blindado" por Italia deberá jugar al menos tres partidos en la Mayor, con la salvedad que si lo hace en tan solamente uno deberá esperar tres años para calzarse la del equipo campeón del mundo en la actualidad.

Con información de Télam