"Esto es inaceptable", dijo Alexia Putellas sobre la situación de Rubiales

Varias futbolistas, entre ellas Alexia Putellas, salió en defensa de Jennifer Hermoso luego del discurso de Luis Rubiales, quien no solamente no renunció como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sino que mintió al decir que el beso en la boca a la jugadora fue "consentido".

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso", tuiteó Putellas, la dos veces Balón de Oro y hoy campeona con España.

Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del Mundial, declaró: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera".

Salma Paralluelo, premiada por la FIFA como mejor jugadora joven de Australia-Nueva Zelanda 2023, publicó una foto de las futbolistas españolas en el avión de regreso del Mundial con el mensaje "Contigo, Jenni Hermoso".

La estadounidense Alex Morgan, una de las mejores futbolistas del mundo y dos veces campeona del mundo, tuiteó: "Estoy asqueada por las acciones públicas de Luis Rubiales. Estoy con Jenni Hermoso y las jugadoras españolas. Ganar una Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos de sus vidas y en cambio quedan bajo la sombra del acoso, la misoginia y las fallas de la Federación Española".

Rubiales, que se agarró los genitales en las tribunas para festejar el campeonato de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 al lado de la reina Sofía y la infanta Leonor, besó de prepo en la boca a Jennifer Hermoso en la premiación.

"Fue consentido. Miren ustedes: esta jugadora falló un penalti, yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición, hemos sido una familia durante más de un mes, y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración", explicó Rubiales, criticado por todo el mundo del fútbol y hasta por el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por sus reiteradas conductas inapropiadas.

"Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: "Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial". Ella me contestó: "Eres un crack". Y yo le dije: "¿Un piquito?", Y ella me dijo: "Vale". Fue el piquito, durante todos estos procesos con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose", dijo Rubiales sobre el tema en conferencia de prensa.

Jenni Hermoso, que sólo quería festejar el primer campeonato del Mundo ganado por España, aseguró después del hecho que no le gustó el beso en el momento pero que no pudo reaccionar. Luego dejó el tema en manos de sus representantes. "Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto", explicó.

Además de Putellas, Morgan, Paralluelo y Bonmatí, muchas futbolistas reaccionaron al discurso de Rubiales. "Estamos con vos, Jenni", fue el mensaje de la defensora argentina Aldana Cometti, que juega en el Madrid CFF.

Caroline Graham Hansen, jugadora del Barcelona, escribió: "¡Jenni Hermoso, contigo! Todo esto son mentiras. Todos vemos lo que realmente pasó".

La arquera Cata Coll, en tanto, se lamentó: "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas se acabó! Contigo a muerte Jenni Hermoso".

"Nadie debería tener que luchar en su lugar de trabajo por el respeto, por sentirse segura o por sus derechos humanos básicos. Las cosas tienen que cambiar. Apoyo a Jenni y la selección española", consideró la sueca Fridolina Rolfo.

Ana-Maria Crnogorcevic, futbolista de la Selección suiza y del Barcelona, también se expresó en redes: "Estoy flipando se acabó, que le jodan a esa mierda, que le jodan a las mentiras. Esto es de locos. Contigo Jenni siempre".

El exarquero de la selección española Iker Casillas, campeón del mundo en 2010, escribió "Vergüenza ajena" en sus redes cuando terminó de hablar Rubiales.

Por su parte, Borja Iglesias, delantero del equipo masculino Real Betis, directamente comunicó su decisión de "no volver a la selección" hasta que las cosas cambien, después de que Rubiales no dimitiera como presidente, para que este tipo de actos "no queden impunes".

"Estoy triste y decepcionado. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", publicó Iglesias.

Con información de Télam