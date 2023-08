"Es mejor que Cavani juegue desde el inicio para marcarlo bien", afirmó el defensor Suso

El defensor de Platense Gastón Suso elogió hoy al delantero de Boca Junios Edinson Cavani y aseguró que "para marcarlo bien" prefiere enfrentarlo como titular, el próximo viernes, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional.

"Cavani siempre estuvo impecable, es una de sus cualidades. Es mejor que entre desde el inicio, para poder marcarlo bien", señaló Suso en diálogo con la radio DSports.

"Los jugadores de Boca saben que ante el mínimo roce, va a ser falta, y más en La Bombonera. Pero la realidad es que en la cancha somos once contra once", indicó el ex Atlético de Rafaela y Godoy Cruz de Mendoza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Platense, dirigido por el exdelantero Martín Palermo, un ídolo xeneize, buscará un triunfo como visitante con el objetivo de engrosar el promedio.

"Siempre estamos mirando la tabla, cuando ganamos soy un pibe y cuando perdemos envejezco diez años. Tenemos muchas cosas por las cuales pelear todavía", indicó Suso.

Platense jugará ante Boca en La Bombonera el próximo viernes, desde las 21, en la primera fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

Con información de Télam