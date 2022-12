"Dibu" Martínez, mencionado por la FIFA entre los candidatos a mejor arquero del año

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en Qatar 2022, integra una lista no oficial de mejores guardametas candidatos al premio de "The Best", que organiza la FIFA en esa categoría.

Los arqueros elegidos por la FIFA son Emiliano Martínez (selección argentina y Aston Villa); Yassine Bono (selección de Marruecos y Sevilla de España); Alisson Becker (Liverpool/Brasil), Thibout Courtois (Real Madrid/Bélgica), según publicó hoy el portal del diario español Sport.

La lista la completan Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Croacia); y Manuel Neuer (Bayern Múnich/Alemania).

"The Best" es un premio individual, que la FIFA decidió crear en 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.

El galardón es votado por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a los que se suman los votos de periodistas especializados y aficionados (a diferencia del Balón de Oro, potestad únicamente de periodistas especializados).

Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional.

A la hora de votar se tienen en cuenta los méritos demostrados por los jugadores tanto en la trayectoria llevada a cabo con sus clubes, como con sus selecciones nacionales.

Con información de Télam