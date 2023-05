"Anhelaba volver a jugar como titular en la cancha de River", dijo el goleador Borja

El delantero colombiano Miguel Borja confesó que "anhelaba volver a jugar como titular en la cancha de River porque hacía mucho que no lo hacía", luego de anotar apenas a los dos minutos de partido la apertura del marcador en la victoria por 2 a 1 de los "millonarios" sobre Platense.

"La verdad que anhelaba volver a jugar en el Monumental integrando el equipo que viene jugando más seguido. Hacía muchas fechas que no lo hacía y esta vez además le pude aportar al equipo con el gol", resaltó Borja a TNT Sports.

"Nosotros arrancamos bien y después ellos nos complicaron cuando encontraron el empate de una pelota parada. Y si el triunfo fue apretado se debió a que en el último cuarto de hora tuvimos varias opciones y no pudimos convertir", analizó.

En tanto su compañero Matías Kranevitter, que volvió a jugar, al menos los últimos 15 minutos, después de cinco meses, señaló que el de este domingo era "un día muy especial" para él.

"Y la verdad que estaba tan emocionado cuando me tocó entrar que cuando Martín (el director técnico Demichelis) me dijo lo que quería que hiciera, al momento de volver a pisar la cancha me olvidé de todo", expresó Kranevitter, que no pudo celebrar de mejor manera los 30 años que cumplió justamente este domingo.

Con información de Télam