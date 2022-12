Los Granaderos tocaron el himno en Plaza de Mayo y desataron la fiesta popular

La orquesta del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín tocó hoy el himno nacional en Plaza de Mayo y desató una fiesta popular con los miles de hinchas presentes para el festejo del título mundial obtenido por la selección el domingo en Qatar.

Las primeras personas se acercaron alrededor de las 9 de la mañana y la escena tuvo lugar recién pasadas a las 10, mientras invadía el olor de las parrillas en los alrededores de la Casa Rosada.

"Oh, oh, oh, ohhhh....", se escuchó en el corazón de la Plaza de Mayo cuando los Granaderos comenzaron a tocar los instrumentos y en cuestión de segundos los presentes los rodearon en un abrazo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, a metros, en el Cabildo se observaron banderas en el frente y la leyenda de "Gracias campeones" con los colores celeste y blanco.

El seleccionado argentino comenzará la caravana desde el predio de Ezeiza y, en principio, irá por el microcentro porteño en un colectivo descapotable para festejar la tan ansiada copa después de 36 años.

Con información de Télam