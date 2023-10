Chile, de Berizzo, venció a Perú y consiguió su primera victoria en las Eliminatorias

El seleccionado de Chile dirigido por el argentino Eduardo Berizzo venció esta noche como local a su par peruano por 2 a 0 en la tercera fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026, y logró su primer triunfo en el certamen, mientras se quedó con el "Clásico del Pacífico".

Los goles del conjunto dirigido por el técnico argentino Eduardo Berizzo fueron convertidos por el mediocampista Diego Valdés, a los 29 minutos del complemento y por el lateral peruano Marcos López, en contra (45m. ST).

Desde el inicio, el equipo chileno salió a buscar el protagonismo, forzado por su condición de local y la necesidad de anotar su primera victoria.

Si bien logró una amplia diferencia estadística en cuanto a la tenencia de pelota durante el primer cuarto de hora, a Chile le costó reflejarlo en situaciones claras y en juego asociado en zona de ataque.

Las proyecciones y centros de Matías Catalán, lateral derecho de Talleres de Córdoba, comenzaban a ser gravitantes, pero el argentino nacionalizado chileno sintió un fuerte tirón y fue reemplazado por Paulo Díaz apenas a los 12 minutos de partido.

Los comandados por el DT Juan Reynoso intentaron responder con balones largos dirigidos al lateral Luis Advíncula, parado como volante por la derecha, pero también carecieron de peligro.

A partir de los 25 minutos, la ‘Roja’ ganó profundidad y generó algunas oportunidades claras, primero con un centro de Alexis Sánchez que bajó el volante Diego Valdés para que el atacante Ben Brereton defina, aunque el balón había cruzado la línea de fondo.

Pocos minutos después, el volante Rodrigo Echeverría tomó un rebote dentro del área y disparó ante un buen achique del arquero Pedro Gallese, que terminó tapando con la cara.

Un nuevo cabezazo, esta vez del lateral Gabriel Suazo tras un centro de Víctor Méndez, casi se convierte en el primer tanto del encuentro, pero se fue apenas desviado.

Brereton, futbolista de 24 años que milita en Villarreal de España, comenzó a tener más participación y Chile se adueñó del trámite en el último tramo del primer tiempo.

Fue el propio delantero, nacido en Inglaterra, quien ejecutó un cambio de frente desde la banda izquierda que terminó en un buen remate de Valdés, y mejor tapada de Gallese, responsable de que Perú se fuera al entretiempo en paridad.

Para el complemento, tanto Berizzo como Reynoso decidieron variantes.

En Chile, ingresó el defensor Matías Fernández por el lesionado Maripán, mientras que en la visita hizo lo propio Marcos Johan López en lugar de Andy Polo, de floja actuación.

Los primeros minutos se desarrollaron de forma similar a la etapa inicial, con una ‘Roja’ controlando el trámite y la pelota, pero con dificultades para generar peligro.

Sin embargo, el conjunto peruano se fue replegando cada vez más y los centros precisos de Brereton y Alexis Sánchez hacían predecir la apertura del marcador.

La misma llegó a los 29 minutos a través de un córner muy bien ejecutado por Sánchez, quien aprovechó el letargo de la defensa peruana para acomodarse, y lanzó un centro que peinó Erick Pulgar en el primer palo, y Valdés empujó abajo del arco.

Con la desventaja, el equipo de Reynoso intentó reaccionar, pero Chile ganó confianza y no se dejó amedrentar con facilidad.

Los últimos 10 minutos encontraron a un equipo local más replegado, y a un Perú en constante búsqueda de la igualdad, aunque con más empuje que claridad.

Más allá de algunos asomos con disparos lejanos de Advíncula, la visita reaccionó tarde y Chile liquidó con una salida por izquierda de Suazo y una larga corrida del delantero Alexander Aravena, quien envió un centro conectado por el volante Marcelino Núñez que terminó empujando Marcos López en su propio arco.

Los cambios de Berizzo terminaron por firmar, a los 46 minutos, la primera victoria del seleccionado chileno en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026.

De manera justa y con buenas actuaciones individuales, la ‘Roja’ también ganó confianza de cara a la visita a Venezuela el martes por la cuarta fecha, ya posicionada en puestos de clasificación a la cita ecuménica, con 4 unidades.

Por su parte, la ‘Albirroja’ (1) quedó en el penúltimo escalón, cosecha solo una igualdad, y en la próxima fecha recibirá a la selección argentina en Estadio Nacional de Lima.

- Síntesis -

Chile: Brayan Cortés; Gary Medel, Guillermo Maripán, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo; Matías Catalán, Erick Pulgar y Víctor Méndez; Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Brereton. DT: Eduardo Berizzo.

Perú: Pedro Gallese; Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Luis Abram y Aldo Corzo; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, Christofer Gonzáles y Andy Polo; Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.

Goles en el segundo tiempo: 29m. Diego Valdés y 45m. Marcos Johan López, en contra (C).

Cambio en el primer tiempo: 12m. Paulo Díaz por Matías Catalán (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Matías Fernández por Guillermo Maripán (C) y Marcos Johan López por Andy Polo (P), 22m. Wilder Cartagena por Miguel Trauco, Ánderson Santamaría por Carlos Zambrano y André Carrillo por Christofer Gonzáles (P), 33m. Bryan Reyna por Aldo Corzo (P), 34m. Alexander Aravena por Ben Brereton y Charles Aránguiz por Víctor Méndez (C), 44m. Marcelino Núñez por Diego Valdés (C).

Amonestados: Guerrero y López (P); Brereton y Pulgar (C).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Cancha: Monumental David Arellano, de Santiago, Chile.

VAR: Jhon Perdomo (Colombia).

Con información de Télam