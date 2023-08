"Cavani es un jugador hecho para Boca", subrayó el "Tigre" Gareca

El entrenador Ricardo Gareca, de reciente paso por Vélez Sarsfield y actualmente sin club, opinó hoy que el delantero uruguayo Edinson Cavani "es un jugador hecho para Boca".

"Cavani es un jugador hecho para Boca", indicó el "Tigre" Gareca, de 65 años, en declaraciones que formuló al programa radial Súper Mitre Deportivo.

El exDT del seleccionado de Perú, con el que jugó el Mundial de Rusia 2018, destacó la rutilante incorporación del atacante uruguayo a Boca y auguró un buen futuro al equipo dirigido por Jorge Almirón en la Copa Libertadores.

"A Boca en estas instancias de la Copa hay que tenerle miedo", consideró Gareca, en alusión a que los "Xeneizes" se instalaron en cuartos de final y jugarán una serie eliminatoria con Racing Club, primero en La Bombonera el 23 de agosto, y luego en Avellaneda una semana más tarde.

Pese a que su reciente paso por Vélez no fue bueno y se marchó cuando se dio cuenta que no podía revertir la mala situación del equipo en la Liga Profesional, el "Tigre" aseguró no estar arrepentido de haber tomado la conducción del equipo del barrio porteño de Liniers.

"No me arrepiento de haber regresado al fútbol argentino. Sólo volví porque era Vélez y por el llamado de (Christian) Bassedas. Todos necesitamos revancha cuando nos va mal y me gustaría volver a dirigir en el país porque nací acá", reconoció Gareca.

"Para salvarse del descenso, Vélez tiene que traer incorporaciones", añadió el "Tigre" respecto de la delicada situación de "El Fortín" en la primera división.

Gareca se refirió finalmente a los rumores que lo vinculaban como posible entrenador de Boca durante el primer semestre del año, cuando el equipo era dirigido por Hugo Ibarra, quien fue despedido por los malos resultados y reemplazado por Jorge Almirón en abril último.

"El único llamado oficial que tuve de Boca fue el de (Daniel) Angelici para saber de mi estado contractual. Esto fue antes de la llegada de Alfaro", concluyó Gareca, en un hecho que se remonta a finales de 2018 y principio de 2019 cuando el club era conducido por otra gestión.

Con información de Télam