"Hubo respuesta del equipo, cuando sienta otra cosa me levanto y me voy", asegura Dabove

Diego Dabove, entrenador de Huracán, despejó dudas sobre su continuidad en el cargo, aseguró que su equipo le respondió pese al empate sin goles contra Argentinos Juniors con dos jugadores más y agregó que cuando "sienta otra cosa" se irá del club.

"Hubo respuesta del equipo sino no estuviera sentado acá. Cuando sienta otra cosa, me levanto y me voy. Hace un mes esto era una fiesta. No esperábamos esta racha", admitió Dabove en conferencia de prensa sobre el presente del "globo" que ganó solo uno de los últimos diez partidos.

Después de cinco derrotas seguidas en el torneo 2023 de la Liga Profesional, Huracán empató sin goles ante Argentinos Juniors en un partido en el que terminó con dos jugadores de más y se fue silbado por su gente.

"La silbatina es lógica. Quedamos con dos jugadores más y la gente quiere ganar después de cinco derrotas", admitió el entrenador.

El conjunto de Parque de los Patricios jugó con uno más desde los 6 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Kevin Mac Allister y con dos los últimos diez.

"Intentamos no perderlo. Desde el orden estuvimos bien pero en ataque tomamos decisiones apuradas. Sabíamos que iba a ser una noche difícil", reconoció el DT del equipo que no gana desde la cuarta fecha.

Pese a la ventaja numérica en el campo de juego, Dabove realizó dos cambios y no modificó el esquema del equipo.

"No era miedo a perder pero no quise modificar el orden. El resultado indica que me equivoqué pero apunté a no perder el orden. Nos faltó la otra mitad, generar situaciones", analizó.

El próximo jueves Huracán visitará a Emelec, de Ecuador, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

"El partido del jueves será clave. Recién mañana vamos a poder pensar en Emelec porque la prioridad es el torneo local y retomar la sintonía futbolística será fundamental", concluyó.

Con información de Télam