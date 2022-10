Tristeza en Talleres por la nueva final perdida de Copa Argentina

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Talleres de Córdoba se lamentaron por la final perdida anoche ante Patronato de Paraná en Mendoza por la Copa Argentina, segunda consecutiva, y manifestaron su “tristeza” por no poder quedarse con el título, aunque coincidieron en que el equipo merecía la victoria.

Así se expresó tras el juego el presidente del club, Andrés Fassi, quien sostuvo: “Estoy dolido por la gente, creo que muy largamente Talleres merecía este tan ansiado título, pero el fútbol a veces no es de merecimientos, el fútbol es de quien lo gana y lo ganó un equipo que conocía sus limitaciones, un equipo inferior a lo que Talleres podía generar”.

“En el primer tiempo tendría que haber habido mínimo dos goles de diferencia por el desarrollo del juego, no se pudieron hacer los goles y después la circunstancias hicieron que Patronato se quede con esta final. Hay que felicitarlos y nosotros ponernos a trabajar mañana mismo para todo lo que viene en el 2023, que es mucho”, cerró el titular de la entidad.

Mientras que el DT interino Javier Gandolfi acotó: "Cuando es, es; cuando no es, no es. Hoy el fútbol no quería que Talleres quede campeón, pero bueno, hay que estar tranquilos que hicimos todo para ganar el partido. Un gol de rebote nos saca esa posibilidad”.

“En el primer tiempo el equipo fue superior al rival, no lo pudimos concretar en el resultado, así que tristes por eso”, lamentó ‘Cobija’, antes de hablar de su futuro: “No puedo tomar una decisión cuando no sé qué es lo que voy a hablar (con Fassi)”.

Por su parte, el delantero uruguayo Michael Santos manifestó: “Hicimos todo para poder llevarnos el triunfo, es una tristeza, muchas gracias a la gente por el apoyo y seguiremos el año que viene”.

Con información de Télam