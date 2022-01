Quintero marca un gol y sale lesionado en Colombia que gana amistoso

El creativo Juan Fernando Quintero marcó esta noche un gol y salió lesionado en el partido que la Selección Colombia le ganó por 2-1 a su par de Honduras, en amistoso de preparación previo a la doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, que se disputará entre el jueves 27 del corriente y el martes 1 de febrero.

Mientras afina los detalles para un inminente regreso a River Plate, el mediocampista ofensivo, que dejó de pertenecer a la disciplina del Shenzhen chino, abrió la cuenta en el estadio Lockhart de Fort Lauderdale, con una lucida definición de zurda, a los 10 minutos de la primera etapa.

Pero el propio antioqueño, que venía exhibiendo un muy buen nivel individual, debió dejar la cancha antes de la finalización del primer período (42m.) por una pequeña molestia física en los aductores.

El otro gol colombiano fue obra del mediocampista Andrés Colorado (Cortuluá), a los 22m. del segundo tiempo, según consignó el diario ‘El Tiempo’.

El elenco hondureño, que compite en las eliminatorias de CONCACAF (Centroamérica), había establecido la igualdad provisoria, a través de un penal ejecutado por Kervin Arriaga (St. 7m.).

El seleccionado colombiano, que conduce el DT Reinaldo Rueda, asumió este ensayo como preparación para el choque que deberá sostener ante su par de Perú, en Barranquilla, por la 15ta. fecha de la eliminatoria continental.

Luego, la Selección Colombia, que reúne 17 puntos en la tabla y ocupa el cuarto lugar, se medirá con la ya clasificada Argentina, en Córdoba, el martes 1 de febrero.

-Síntesis-

Colombia: José Luis Chunga; Yerson Candelo, Yeimar Gómez Andrade, Homer Martínez y Freddy Hinestroza; Daniel Giraldo y Stiven Vega; Juan Fernando Quintero y Yimmi Chará; Miguel Angel Borja y Hamilton Preciado. DT: Reinaldo Rueda.

Honduras: Luis Aurelio López; Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Diego Rodríguez y Omar Elvir; Kervin Arriaga, Juan Delgado, Jorge Alvarez e Iván López; Edwin Rodríguez y Eddie Hernández. DT: Hernán Darío Gómez.

Gol en el primer tiempo: 10m. Juan F. Quintero (C)

Goles en el segundo tiempo: 7m. Arriaga (H) de penal; 21m. Colorado (C)

Cambios en el primer tiempo: 42m. Yaser Asprilla por Juan F. Quintero (C). En el segundo, antes del inicio, Andrés Colorado por Giraldo (C), Franklin Flores por Elvir y Marcelo Santos por Hernández (H); 24m. Alvaro Angulo por Borja y Andrés Román por Candelo (C); 27m. José Pinto por D. Rodríguez (H); 33m. Andrés Llinas por Gómez Andrade y Andrés Mosquera por Chunga (C)

Estadio: Lockhart Stadium (Fort Lauderdale, EE.UU)

Arbitro: David Gómez (Costa Rica).

Con información de Télam