San Pablo, con gol del argentino Jonathan Calleri, goleó a la "U" Católica de Chile por Sudamericana

San Pablo, de Brasil, con gol del delantero argentino Jonathan Calleri, que terminó expulsado, se lució esta noche al superar con amplitud por 4 a 2 a Universidad Católica, de Chile, a cargo del director técnico compatriota Ariel Holan, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el partido de ida de una de las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para el equipo paulista marcaron Reinaldo, de tiro penal (15m, PT; Luciano (28 y 39m. PT); y Calleri -ex Boca Juniors y All Boys- (18m. ST); para el cuadro chileno descontaron Fernando Zampedri -ex Rosario Central y Atlético Tucumán- (2m. ST) y Diego Valencia (40m. ST).

San Pablo, que concluyó con tres jugadores menos por las expulsiones de Igor Vinicius, Rodrigo Néstor y el mencionado Calleri, recibirá al conjunto de Holan el próximo jueves 7 de julio en el estadio Morumbí, para la revancha de la serie.

En otro de los encuentros de ida de los octavos, Olimpia, de Paraguay, dio cuenta de Goianiense, de Brasil, por 2 a 0, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

Para el vencedor anotaron Derlis González, a los 36 minutos del primer tiempo, y el volante uruguayo Alejandro Silva, con paso por Lanús, a los 11 minutos del segundo período.

El lateral derecho argentino Víctor Salazar, ex Rosario Central y San Lorenzo, ingresó desde el banco de relevos en el segundo tiempo en el conjunto paraguayo, mientras que el delantero Diego Churín, ex-Independiente, Platense y Los Andes, fue titular en el perdedor.

La revancha la desarrollarán el próximo jueves 7 de julio en la ciudad brasileña de Goiania.

Con información de Télam