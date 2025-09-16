Athletic Bilbao vs Arsenal en la Champions League 2025: cómo ver en vivo y últimos partidos

Este martes 16 de septiembre, el Estadio de San Mamés será el escenario donde Athletic Club de Bilbao reciba al Arsenal por la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025. Los españoles buscarán hacerse fuertes en su casa para sumar sus primeros puntos en esta edición, mientras que los ingleses llegarán con la intención de arrancar con una victoria tras su buena temporada pasada.

El Athletic llega tras una derrota ajustada por 0-1 ante Alavés en La Liga, que marcó su segunda caída en cuatro partidos disputados en el certamen local. De todas formas, los Leones esperan que el apoyo de su gente en Bilbao les sirva para revertir la situación y comenzar con buen pie su camino en Europa.

A que hora juega Athlétic vs Arsenal por la Champions League

El partido comenzará a las 13:45 horas (hora de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) y se jugará en el mítico estadio bilbaíno. Para quienes están en Venezuela, Bolivia o la costa este de Estados Unidos, el horario será a las 12:45, mientras que en Colombia, Ecuador y Perú la cita será a las 11:45.

La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium, para que los fanáticos puedan seguir el encuentro en vivo.

Los últimos resultados de ambos equipos

Últimos resultados del Athletic Club: Perdió 0-1 frente a Alavés el 13 de septiembre por La Liga, cayó 0-1 ante Osasuna en un amistoso el 4 de septiembre, ganó 2-1 contra Real Betis el 31 de agosto, venció 1-0 a Rayo Vallecano el 25 de agosto y se impuso 3-2 a Sevilla el 17 de agosto, todos por el torneo español.

Últimos encuentros del Arsenal: Ganó 3-0 a Nottingham Forest el 13 de septiembre, perdió 0-1 contra Liverpool el 31 de agosto, goleó 5-0 a Leeds United el 23 de agosto, venció 1-0 al Manchester United el 17 de agosto y ganó 3-0 al Athletic Club en un amistoso el 9 de agosto, todos en la Premier League salvo el amistoso.