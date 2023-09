"Huracán es una final para nosotros", admitió Tevez, DT de Independiente

(Agrega declaraciones de Tevez)

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, admitió hoy que el partido del jueves contra Huracán es "una final", por la cuarta fecha en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Con Huracán sabemos que es una final y tenemos que estar preparados para eso. Todavía no hicimos fútbol, veremos si defendemos con línea de 5 o 4. Estos días venimos trabajando un poco lo mental para que los muchachos vuelvan a tomar confianza con ellos”, apuntó el entrenador en conferencia de prensa.

"Me preocupa nuestro juego y no tanto el rival, hago foco en mejorar el rendimiento y ser protagonistas. A Huracán le salieron todas el otro día con Racing, por eso no lo tomamos como parámetro”, analizó.

Además, Tevez rescató que el equipo está "fuerte desde lo mental" y que lleva tres partidos en el equipo en los que "todavía nadie" los superó en los noventa minutos -ganó dos en la Copa de la Liga y perdió en los penales con Estudiantes en Copa Argentina-.

El "Apache" sostuvo que al equipo le falta "convicción" para ser protagonista aunque adelantó que es un "proceso" que lleva tiempo de trabajo.

"Les quiero demostrar a los muchachos que Independiente puede jugar de igual a igual con cualquier equipo", avisó.

Por otro lado, Tevez confesó que tuvo una charla personal con el delantero Matías Giménez después de que picó mal el penal ante Estudiantes: "Él mismo se dio cuenta del error".

A su vez, en relación al equipo, el DT adelantó que contará con Ayrton Costa, titular contra el "Pincha", quien sufrió una pequeña distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, y recuperó a Iván Marcone, ausente por un dolor estomacal.

Por otro lado, informó que Lucas González sufrió un desgarro y que se resintió Baltasar Barcia, que había sufrido un desgarro en el recto anterior del cuádriceps izquierdo el pasado 4 de agosto, y no estará disponible por un mes.

De esta manera, un posible equipo titular de Independiente es Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Joaquín Laso y Damián Pérez; Iván Marcone, Federico Mancuello, Sergio Ortiz y Patricio Ostachuk; Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

Independiente comenzó de gran manera la Copa de la Liga Profesional, con dos victorias y una derrota, y suma seis puntos en el certamen, al igual que su rival, Huracán, aunque ambos miran la zona de descenso para seguir arriba.

Es que Independiente tiene 34 unidades en la general y Huracán 31, ambos con el objetivo de escaparle a Gimnasia de La Plata (30), y buscarán este jueves a las 21.00 una victoria para salir de ahí.

Con información de Télam