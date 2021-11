El líder Mineiro, con el destacado Matías Zaracho, goleó a Corinthians en Brasil

Atlético Mineiro, el holgado puntero del certamen, goleó hoy Corinthians por 3 a 0, en el estadio Mineirao y con la presencia titular del volante argentino Matías Zaracho (ex Racing), clave con su desempeño desequilibrante en el partido válido por la 31ra. fecha del certamen conocido popularmente como Brasileirao.

El triunfo del local, en el que no volvió a estar presente Ignacio Fernández, se rubricó con las conquistas del delantero español Diego Costa, en el primer tiempo, y las de Keno y Hulk, en el segundo, lo que le permitió a Mineiro, al sumar 68 puntos, mantenerse en el liderazgo con la amplia ventaja de 10 unidades sobre Palmeiras, que sumó 58, al lograr también una victoria muy amplia.

El escolta vapuleó a Goianiense por 4 a 0, a través de las definiciones de Raphael Veiga, Rony, Gustavo Scarpa y Breno Lopes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

San Pablo, con gol del extremo derecho Martín Benítez (ex Independiente), en tiempo adicionado al final del segundo período tras su ingreso en el complemento, logró empatarle de visitante en un gol a Fortaleza, del técnico cordobés Juan Pablo Vojvoda.

El delantero Valentín Depietri (ex Ramón Santamarina, de Tandil) fue titular en el local; en tanto que en el conjunto paulista lo fue el centrodelantero Jonathan Calleri (ex Boca Juniors y All Boys).

Internacional, con los defensores argentinos Gabriel Mercado y Víctor Cuesta y con el descuento de Matheus Cadorini, cayó de visitante por 2 a 1 ante Juventude, que tuvo las anotaciones de Dawhan y Paulo Victor -en contra de su valla-.

En otros partidos, Santos doblegó por 2 a 0 a Bragantino, que contó con el extremo izquierdo tucumano Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán).

Marinho y el volante uruguayo Carlos Sánchez (con paso por River Plate y Godoy Cruz), de tiro penal, le brindaron el éxito al equipo de Vila Belmiro.

Por su parte Paranaense superó como local a Ceará 2 a 1, con las conversiones de Renato Kayser y Pedro Henrique, mientras que el descuento llegó para el visitante, que finalizó con un hombre menos por la expulsión de Fernando Sobral, a través de Rick.

Al cierre de la jornada, el equipo del delantero Mauro Zárate (ex Boca y Vélez), América MG, de visitante venció a Sport Recife 3 a 2, con las anotaciones de Ale, Santos y Juninho. Descontaron para el local Mikael y José Welison.

La fecha se completará mañana con el partido entre Flamengo y Bahía.

Las posiciones del certamen son las siguientes:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1At. Mineiro683121555022+28

2Palmeiras583118495135+16

3Flamengo542916675428+26

4Fortaleza 4931147104034+6

5Bragantino4932121374737+10

6Corinthians4731121183229+3

7Internacional4431111193933+6

8Fluminense4231119112932-3

9Paranaense4131125143840-2

10América MG41311011103233-1

11Cuiabá 393181582829-1

12Ceará 393181582932-3

13Santos 3831911112836-8

14Sao Paulo383181492429-5

15Goianiense3730910112432-8

16Bahía 363099123339-6

17Juventude3330712112937-8

18Sport Recife303279161931-12

19Gremio 293085172638-12

20Chapecoense1531112182652-26

Los seis primeros se clasifican a la Copa Libertadores 2022.

Del séptimo al duodécimo se clasifican a la Copa Sudamericana 2022.

Los últimos cuatro descienden de categoría.

-Primer critero de desempate: partidos ganados.

Con información de Télam