El DT de Bayern Munich denunció "amenazas de muerte" tras la eliminación de la Champions

El entrenador alemán de Bayern Munich, Julian Nagelsmann, contó hoy que recibió "amenazas de muerte", algo que es "intolerable", después de la eliminación sorpresiva frente al Villarreal de España en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"Uno puede soportar las críticas, pero las amenazas de muerte son diferentes. Las recibo después de cada partido, pero las borro todas", se quejó el entrenador en la conferencia previa a una nueva presentación en la Bundesliga de Alemania, que lidera con comodidad.

"La gente puede escribir lo que quiera, pero quizás deberían pensar en lo que escriben. Siguen pensando que tienen razón. Eso es lo raro. El club no va a aumentar la seguridad. No quiero provocar a nadie, hasta ahora no ha habido nadie en mi puerta", aclaró.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bayern Munich era el favorito en la serie contra Villarreal pero un gol sobre el final del partido de vuelta (1-1) lo dejó afuera para alegría de los argentinos Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Juan Foyth, figuras en el conjunto visitante.

"Ayer tuve una conversación muy larga con Oliver Kahn sobre la plantilla y sobre si tendríamos que traer algunos jugadores nuevos", adelantó acerca del diálogo con el Director Deportivo.

Bayern Munich se encamina a su décimo título consecutivo en la Bundesliga de Alemania pero los hinchas anhelan una nueva estrella a nivel europeo como la que se conquistó hace dos ediciones contra París Saint Germain.

Con información de Télam