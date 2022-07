El lìder Cordón gana en el Metro de basquet de Uruguay con presencia argentina

Los argentinos Eduardo Vasirani y Fabián Ramírez Barrios cumplieron anoche destacados desempeños para el líder Cordón, que batió a Stockolmo por 89-70, en partido correspondiente a la octava fecha del Metro de la segunda división del básquetbol uruguayo.

En el estadio de la calle Galicia al 1600, en Montevideo, el equipo local, solitario puntero con una marca 7-1, se impuso con esta progresión: 27-7, 46-29, 72-49 y 89-70.

El pivote platense Vasirani (ex Ferro) colaboró con 13 unidades (5-8 en dobles, 3-3 en libres), 9 rebotes y 3 bloqueos en 21 minutos.

Por su lado, el ala pivote correntino Ramírez Barrios (ex Quimsa de Santiago del Estero) contribuyó con 12 tantos (3-3 en dobles, 0-2 en triples, 6-6 en libres), 7 rebotes, 4 asistencias, 3 tapas y 2 robos en 27m., según consignó la página de la Federación Uruguaya (FUBB).

Por su parte, Colón, con 14 unidades, 3 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos del interno rosarino Cristian Scaramuzzino (ex San Martín de Corrientes), le ganó por 98-82 a San Telmo Rápido Sport, que tuvo en sus filas al ala pivote bahiense Valentín Duvanced (ex Ciclista Juninense que terminó con 21 puntos, 9 rebotes y 2 pases gol) y al escolta rionegrino Federico Harina (ex Villa Mitre de Bahía Blanca que concluyó con un saldo de 6 puntos, 5 recuperos, 4 asistencias y 2 rebotes).

Mientras tanto, el interno santafesino Agustín Cáffaro (próximo jugador de Peñarol de Mar del Plata) sumó un total de 23 tantos (7-11 en dobles, 2-3 en triples, 3-4 en libres), 11 rebotes, un pase gol, un recupero y un bloqueo en 28m. para Sayago, que perdió como local frente a Unión Atlética, por 76-66.

Los demás resultados de la jornada: Verdirrojo 92-Lagomar 65; Capitol 86-25 de Agosto 69.

Con información de Télam