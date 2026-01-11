Trump sugiere que Cuba debe llegar a un acuerdo con EEUU

FOTO DE ARCHIVO-El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los miembros de la prensa en la Torre Trump en Manhattan, Nueva York

El presidente de Estados ‍Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que no se enviará más petróleo ni dinero venezolano a Cuba y sugirió que la isla comunista debería llegar a ‍un acuerdo con Washington, aumentando la ⁠presión sobre la némesis estadounidense desde hace mucho tiempo.

Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de puertos venezolanos hacia el país caribeño desde la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, en medio de un estricto bloqueo petrolero estadounidense contra el país miembro de la OPEP, según datos de transporte marítimo.

Mientras tanto, Caracas y Washington avanzan en un acuerdo de 2.000 millones de dólares para suministrar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, ‌cuyos ingresos se depositarán en cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense, ⁠una importante prueba para la creciente relación entre Trump ⁠y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA - ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", escribió ‍Trump el domingo en su plataforma de redes sociales Truth Social.

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela", ⁠añadió Trump.

El presidente estadounidense no dio más ‌detalles sobre el acuerdo sugerido. Las autoridades en Washington han endurecido su retórica contra la isla en las últimas semanas.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en una publicación en X temprano el domingo que Cuba tenía derecho a importar combustible de cualquier proveedor dispuesto a exportarlo. También negó que Cuba hubiera recibido compensación financiera o "material" a cambio ‌de servicios de ‌seguridad prestados a ningún país.

Cuba depende del crudo y el combustible importados, principalmente provenientes de Venezuela y México, y en menores cantidades adquiridos en el mercado abierto, para mantener sus generadores de energía en funcionamiento y los vehículos en circulación.

A medida que su capacidad operativa de refinación disminuyó en los ​últimos años, el suministro de crudo y combustible de Venezuela a Cuba ha disminuido. Sin embargo, el país sudamericano sigue siendo el mayor proveedor, con unos 26.500 barriles por día (bpd) exportados el año pasado, según datos de seguimiento de buques y documentos internos de la estatal PDVSA, que cubrió aproximadamente el 50% del déficit petrolero de Cuba.

México se ha consolidado en las últimas semanas como un proveedor alternativo clave de petróleo para la isla, pero el suministro sigue siendo ‍bajo, según los datos de envío.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró la semana pasada que México no había aumentado los volúmenes de suministro, pero que, en medio de los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, México se había convertido en un "importante proveedor" de crudo para Cuba.

La inteligencia estadounidense ha pintado un panorama sombrío de la situación económica y política de Cuba, pero sus ​evaluaciones no respaldan claramente la predicción de Trump de que la isla está "lista para caer", informó Reuters el sábado, citando a tres personas familiarizadas con las evaluaciones confidenciales.

La CIA considera que sectores ​clave de la economía cubana, como la agricultura y el turismo, se ven gravemente afectados por frecuentes apagones, sanciones comerciales y otros problemas. La posible pérdida de ⁠las importaciones de petróleo y otros apoyos de Venezuela, durante décadas un aliado clave, podría dificultar la gobernabilidad del presidente Miguel Díaz-Canel.

(Reportaje de Nilutpal Timsina en Bengaluru, Emily Green en Ciudad de México y Marianna Parraga en Houston. Editado en español por Juana Casas y Walter Bianchi)